Автор хітів Кіркорова: у Білорусі помер знаменитий композитор (фото)

Музикант пішов з життя на 73-му році

В Мінську в середу, 6 червня помер відомий композитор Едуард Зарицький. Тіло композитора було знайдене у його квартирі. Музикант пішов з життя на 73-му році. Про це повідомляє Білоруський союз композиторів у соцмережі Facebook.

"Панахида відбудеться 8 червня о 12:00 в Білоруській державній академії музики", - повідомили у мережі.

В останні роки композитор боровся з важкою хворобою.

Народний артист Білорусі працював у жанрах інструментальної музики, естрадної пісні, музики для театру, телебачення і кіно. Зокрема він писав симфонії, концерти для гобоя з оркестром та інші твори.

Фото: Едуард Зарицький (gp.by)

За час своєї кар'єри Зарицький написав музику для багатьох хітів – понад 500 композицій. Зокрема, він не раз писав музику для пісень російського співака Філіпа Кіркорова.

У композитора є дочка Ліна, яка живе в Німеччині і також займається музикою, передає kp.by.

У 2006 році композитор був нагороджений орденом Франциска Скоріні за створення музичних творів, які внесли значний вклад у національну культуру.

Скріншот поста (facebook.com/composer.by)

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