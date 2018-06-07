Автор хитов Киркорова: в Беларуси умер знаменитый композитор (фото)

Музыкант ушел из жизни на 73-м году

В Минске в среду, 6 июня скончался известный композитор Эдуард Зарицкий. Тело композитора было найдено в его квартире. Музыкант ушел из жизни на 73-м году. Об этом сообщает Белорусский союз композиторов в соцсети Facebook.

"Панихида состоится 8 июня в 12:00 в Белорусской государственной академии музыки", - сообщили в сети.

В последние годы композитор боролся с тяжелой болезнью.

Народный артист Беларуси работал в жанрах инструментальной музыки, эстрадной песни, музыки для театра, телевидения и кино. В частности он писал симфонии, концерты для гобоя с оркестром и другие произведения.

Фото: Эдуард Зарицкий (gp.by)

За время своей карьеры Зарицкий написал музыку для множества хитов – более 500 композиций. В частности, он не раз писал музыку для песен российского певца Филиппа Киркорова.

У композитора есть дочь Лина, которая живет в Германии и также занимается музыкой, передает kp.by.

В 2006 году композитор был награжден орденом Франциска Скорины за создание музыкальных произведений, которые внесли значительный вклад в национальную культуру.

Скриншот поста (facebook.com/composer.by)

Ранее сообщалось о смерти украинского режиссера Киры Муратовой.

Срочная новость за 7 июня (видео: РБК-Украина)