"Бам! Батя в будівлі!": Усик дуже емоційно відреагував на перемогу в бою з Гассіевим (відео)

Фото: Олександр Усик (instagram.com/s_azim_n)

Олександр Усик став абсолютним чемпіоном з боксу у важкій вазі

В ніч з суботи на неділю відбувся вирішальний бій між Олександром Усиком, володарем чотирьох поясів — WBC, WBO, WBA і IBF, а також трофею імені Мухаммеда Алі і першим в історії переможцем турніру Всесвітньої боксерської суперсерії (World Boxing Super Series) та між росіянином Муратом Гассіевим. Гассієв — чемпіон світу за версією IBF, WBA в першій важкій вазі. По закінченні останньої битви за суперкубок Усик дав волю емоціям. Відеоматеріали відповідного характеру опубліковані в YouTube-каналі UkraineAtamansPRO.

Український професійний спортсмен не зміг стримати радість, тому після перемоги привітав усіх співвітчизників, а також тих, хто підтримував його в Москві перед боєм і під час нього.

"Олімпійський", дякую. Люди, земляки і ті хто підтримує, спасибі за підтримку. Москва, 2018. Бам! Батя в будівлі!" — радісно сказав Усик.

Відео: (youtube.com/UkraineAtamansPRO)

У коментарях під відеозаписом користувачі разом з боксером пораділи його впевненій перемозі.

"Слава Україні", "Батя в будинку!!!красава))))))))))))))", "Кращий з кращих!", "Красава! Спасибі за перемогу!" — пишуть коментатори.

Скріншоти коментарів під відео (youtube.com/UkraineAtamansPRO)

Нагадаємо, що український спортсмен Олександр Усик у 12-раундовому поєдинку в Москві виграв у росіянина Мурата Гассієва одноголосним рішенням суддів— 120:108, 119:109, 119:109.

Слід зазначити, що раніше Президент України Петро Порошенко привітав абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика з перемогою у Всесвітній боксерській суперсерії.

"Ні секунди не сумнівався, що Саша переможе! Український гімн, який сьогодні прозвучав в Москві на весь світ - це символ нашої боротьби, наближення нашої перемоги. України пишається тобою!", - написав Порошенко на своїй сторінці в Twitter.

Відео: (video.rbc.ua)