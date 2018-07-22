"Бам! Батя в здании!": Усик очень эмоционально отреагировал на победу в бою с Гассиевым (видео)

Фото: Александр Усик (instagram.com/s_azim_n)

Александр Усик стал абсолютным чемпионом по боксу в тяжелом весе

В ночь с субботы на воскресенье прошел решающий бой между Александром Усиком, обладателем четырех поясов — WBC, WBO, WBA и IBF, а также трофея имени Мухаммеда Али и первым в истории победителем турнира Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series) и между россиянином Муратом Гассиевым. Гассиев — чемпион мира по версии IBF, WBA в первом тяжелом весе. По окончании последней битвы за суперкубок Усик дал волю эмоциям. Видеоматериалы соответствующего характера опубликованы в YouTube-канале UkraineAtamansPRO.

Украинский профессиональный спортсмен не смог сдержать радость, потому после победы поздравил всех соотечественников, а также тех, кто поддерживал его в Москве перед боем и во время него.

"Олимпийский", спасибо. Люди, земляки и те кто поддержвает, спасибо за поддержку. Москва, 2018. Бам! Батя в здании!" — радостно сказал Усик.

Видео: (youtube.com/UkraineAtamansPRO)

В комментариях под видеозаписью пользователи вместе с боксером порадовались его уверенной победе.

"Слава Украине", "Батя в здании!!!красава))))))))))))))", "Лучший из лучших!", "Красава! Спасибо за победу!" — пишут комментаторы.

Скриншоты комментариев под видео (youtube.com/UkraineAtamansPRO)

Напомним, что украинский спортсмен Александр Усик в 12-раундовом поединке в Москве выиграл у россиянина Мурата Гассиева единогласным решением судей — 120:108, 119:109, 119:109.

Следует отметить, что ранее Президент Украины Петр Порошенко поздравил абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика с победой во Всемирной боксерской суперсерии.

"Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который сегодня прозвучал в Москве на весь мир - это символ нашей борьбы, приближения нашей победы. Украины гордится тобой!", - написал Порошенко на своей странице в Twitter.

Видео: (video.rbc.ua)