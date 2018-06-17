Базар, "Версасе" і цукрова вода: Оля Полякова згадала суворі 90-е

Співачка розповіла, де шукала натхнення для нового хіта

Українська артистка Оля Полякова, відома як Суперблондинка, яка недавно випустила новий хіт "Королева ночі", розповіла, чому герої кліпу були одягнені в стилістиці 90-х. Крім того, дівчина поділилася спогадами про свої 90-ті, передає "ТСН".

Зірка розповіла, що черпала натхнення для кліпу і пісні зі своєї юності, а саме з 90-х років. Вона розповіла, що добре пам'ятає "голодні" часи, і не соромиться минулого.

Що стосується простору нового кліпу, Оля Полякова аргументувала вибір тим, що більша частина життя в 90-х проходила на ринку.

"Яка в 90-ті була найбільша соцмережа? Це був базар. Нові look-и, нові колекції були на базарі, долари міняли на базарі, розбирання, бандитські збіговиська. Все життя була на базарі", — сказала Полякова.

Артистка також поділилася спогадами про перші образи, які також були створені з речей придбаних на базарі.

"А як же. Я дуже добре пам'ятаю цю картоночку взимку, в -25, ця картоночка і ти одягаєш на себе, якесь дзеркальце тобі показують, ти там крутишся. І тобі кажуть: "Це нова колекція", на ній написано "версасе", ми так це вимовляли, яке "Версаче", це було "версасе". У мене навіть не було сумнівів, що це "версасе", — зі сміхом згадує Полякова.

Також Суперблондинка розповіла, як готувалася до походів в школу і якими домашніми методами робила укладку.

"Пам'ятаєте, як ми ходили в школу? Як починався ранок школярки. Це ти повинна стати, одягти лосини, спідницю-гумку і обов'язково зачесати свій чубчик, поставити його. Якщо у тебе був хороший лак, ти міг це залакувати, а якщо не було, то що? На допомогу приходила цукрова вода. Ми її розводили і бризкали з бризкалки, якої гладила мама. Ціла епоха, у нас 90-ті трошки не схожі на зарубіжні 90-ті, тому що ми були дикі, зовсім бідні. Але в цьому була якась романтика", - зазначила співачка.

Відео: (tsn.ua)

Нагадаємо, що відома українська співачка Оля Полякова отримала нагороду британського каналу ВВС. Повідомляється, що 6 червня в Лондоні на креативній зустрічі BBC Studios учасники українського проекту "Танці з зірками" (1+1) Оля Полякова та хореограф Степан Мисюрка отримали спеціальну нагороду за "Несподівану пару і номер".

Відео: video.rbc.ua