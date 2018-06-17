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Базар, "Версасе" і цукрова вода: Оля Полякова згадала суворі 90-е

STYLERЗірки        17.06.2018 - 12:00
Оля Полякова / Кадр з відео YouTube-каналу "Оля Полякова"
Оля Полякова / Кадр з відео YouTube-каналу "Оля Полякова"

Співачка розповіла, де шукала натхнення для нового хіта

Українська артистка Оля Полякова, відома як Суперблондинка, яка недавно випустила новий хіт "Королева ночі", розповіла, чому герої кліпу були одягнені в стилістиці 90-х. Крім того, дівчина поділилася спогадами про свої 90-ті, передає "ТСН".

Зірка розповіла, що черпала натхнення для кліпу і пісні зі своєї юності, а саме з 90-х років. Вона розповіла, що добре пам'ятає "голодні" часи, і не соромиться минулого.

Що стосується простору нового кліпу, Оля Полякова аргументувала вибір тим, що більша частина життя в 90-х проходила на ринку.

"Яка в 90-ті була найбільша соцмережа? Це був базар. Нові look-и, нові колекції були на базарі, долари міняли на базарі, розбирання, бандитські збіговиська. Все життя була на базарі", — сказала Полякова.

Артистка також поділилася спогадами про перші образи, які також були створені з речей придбаних на базарі.

"А як же. Я дуже добре пам'ятаю цю картоночку взимку, в -25, ця картоночка і ти одягаєш на себе, якесь дзеркальце тобі показують, ти там крутишся. І тобі кажуть: "Це нова колекція", на ній написано "версасе", ми так це вимовляли, яке "Версаче", це було "версасе". У мене навіть не було сумнівів, що це "версасе", — зі сміхом згадує Полякова.

Також Суперблондинка розповіла, як готувалася до походів в школу і якими домашніми методами робила укладку.

"Пам'ятаєте, як ми ходили в школу? Як починався ранок школярки. Це ти повинна стати, одягти лосини, спідницю-гумку і обов'язково зачесати свій чубчик, поставити його. Якщо у тебе був хороший лак, ти міг це залакувати, а якщо не було, то що? На допомогу приходила цукрова вода. Ми її розводили і бризкали з бризкалки, якої гладила мама. Ціла епоха, у нас 90-ті трошки не схожі на зарубіжні 90-ті, тому що ми були дикі, зовсім бідні. Але в цьому була якась романтика", - зазначила співачка.

Відео: (tsn.ua)

Нагадаємо, що відома українська співачка Оля Полякова отримала нагороду британського каналу ВВС. Повідомляється, що 6 червня в Лондоні на креативній зустрічі BBC Studios учасники українського проекту "Танці з зірками" (1+1) Оля Полякова та хореограф Степан Мисюрка отримали спеціальну нагороду за "Несподівану пару і номер".

Відео: video.rbc.ua

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Теги: Оля Полякова, Суперблондинка
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