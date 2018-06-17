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Базар, "Версасе" и сахарная вода: Оля Полякова вспомнила суровые 90-е

STYLERЗвёзды        17.06.2018 - 12:00
Оля Полякова / Кадр из видео YouTube-канала "Оля Полякова"
Оля Полякова / Кадр из видео YouTube-канала "Оля Полякова"

Певица рассказала, где искала вдохновение для нового хита

Украинская артистка Оля Полякова, известная как Суперблондинка, недавно выпустившая новый хит "Королева ночи", рассказала, почему герои клипа были одеты в стилистике 90-х. Кроме того, девушка поделилась воспоминаниями о своих 90-х, передает "ТСН".

Звезда рассказала, что черпала вдохновение для клипа и песни из своей юности, а именно из 90-х годов. Она рассказала, что хорошо помнит "голодные" времена, и не стыдится прошлого.

Что касается пространства нового клипа, Оля Полякова аргументировала выбор тем, что большая часть жизни в 90-е проходила на рынке.

"Какая в 90-е была крупнейшая соцсеть? Это был базар. Новые look-и, новые коллекции были на базаре, доллары меняли на базаре, разборки, бандитские сборища. Вся жизнь была на базаре", — сказала Полякова.

Артистка также поделилась воспоминаниями о первых образах, которые также были созданы из вещей приобретенных на базаре.

"А как же. Я очень хорошо помню эту картоночку зимой, в -25, эта картоночка и ты надеваешь что-то на себя, какое-то зеркальце тебе показывают, ты там крутишься. И тебе говорят: "Это новая коллекция", на ней написано "версасе", мы так это произносили, какое "Версаче", это было "версасе". У меня не было даже сомнений, что это "версасе", — со смехом вспоминает Полякова.

Также Суперблондинка рассказала, как готовилась к походам в школу и какими домашними методами делала укладку.

"Помните, как мы ходили в школу? Как начиналось утро школьницы. Это ты должна встать, надеть лосины, юбку-резинку и обязательно начесать свою челку, поставить ее. Если у тебя был лак хороший, ты мог это залакировать, а если не было, то что? На помощь приходила сахарная вода. Мы ее разводили и брызгали из брызгалки, которой гладила мама. Целая эпоха, у нас 90-е немножко не похожи на зарубежные 90-е, потому что мы были дикие, совсем бедные. Но в этом была какая-то романтика", - отметила певица.

Видео: (tsn.ua)

Напомним, что известная украинская певица Оля Полякова получила награду британского канала ВВС. Сообщается, что 6 июня в Лондоне на креативной встрече BBC Studios участники украинского проекта "Танці з зірками" (1+1) Оля Полякова и хореограф Степан Мисюрка получили специальную награду за "Неожиданную пару и номер".

Видео: video.rbc.ua

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Теги: Оля Полякова, Суперблондинка
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