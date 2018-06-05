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Бенедикт Камбербетч врятував перехожого на Бейкер-Стріт

STYLERЗірки        05.06.2018 - 20:22
Фото: кадр з серіалу "Шерлок"
Фото: кадр з серіалу "Шерлок"

Актор втрутився в суперечку

Актор Бенедикт Камбербетч, відомий роллю в серіалі "Шерлок", запобіг злочину, який міг статися в районі вулиці Бейкер-Стріт, де жив зіграний ним персонаж Артура Конан Дойля. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією видання, артист їхав у таксі і зауважив, що на кур'єра напали четверо невідомих зловмисників. Порушники порядку вдарили парубка по голові і хотіли вкрасти його вантаж і велосипед. Водій таксі зазначив, що Камбербетч вирішив втрутитися в бійку. "Я схопив одного хлопця, Бенедикт - іншого. Здавалося, він точно знає, що робить. Він був дуже сміливий. Чесно кажучи, він і зробив всю роботу", - зізнався таксист.

"Вони намагалися вдарити його, але він активно захищався і зміг відштовхнути їх. На щастя, він не був поранений. Мені здається, що в підсумку вони все ж дізналися, що це був Бенедикт, і втекли", - зазначив він. Поліція підтвердила слова таксиста, а зловмисники поки не затримані.

Нагадаємо, що Мартін Фріман пояснив, чому не варто продовжувати серіал "Шерлок".

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Теги: Бенедикт Камбербэтч, Шерлок, нападение
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