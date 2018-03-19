Вагітна Кейт Міддлтон знову вийшла в світ (фото)

Принц Вільям і герцогиня Кембриджська відзначили День святого Патріка

В День святого Патріка, який відзначали у Великобританії 17 березня, принц Вільям і вагітна Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон відвідали лондонський Хонслоу, де пройшов традиційний парад Першого батальйону Ірландської гвардії. Про це повідомляє mirror.co.uk.

В честь свята дружина принца традиційно обрала вбрання зеленого кольору.

Скріншот поста (instagram.com/kensingtonroyal)

Фото: Кейт Міддлтон (twitter.com/KensingtonRoyal)

Фото: Принц Вільям (twitter.com/KensingtonRoyal)

На офіційному заході герцогиня з'явилася в однобортному пальто від Catherine Walker, яке одягала вже під час візиту у Швецію в січні.

Скріншот поста (twitter.com/KensingtonRoyal)

Свій образ вагітна Кейт Міддлтон доповнила елегантним капелюшком "Meribel" від Gina Foster. Також на герцогині були чорні замшеві туфлі Tod's на стійких підборах, хутровий комір і рукавички.

The Duchess presents shamrock to Irish Wolfhound Domhnall, the Irish Guards' mascot pic.twitter.com/dciHuoDjiG — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 17 березня 2018 р.

Відео: День святого Патріка (twitter.com/KensingtonRoyal)

Варто відзначити, що Кейт Міддлтон зараз знаходиться на восьмому місяці вагітності.

Фото: Принц Вільям, Кейт Міддлтон та їх діти (instagram.com/kensingtonroyal)

Раніше повідомлялося, що вагітна Кейт Міддлтон і Меган Маркл вдруге разом з'явилися на публіці.

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