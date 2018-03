Беременная Кейт Миддлтон снова вышла в свет (фото)

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская отметили День святого Патрика

В День святого Патрика, который отмечали в Великобритании 17 марта, принц Уильям и беременная Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетили лондонский Хаунслоу, где прошел традиционный парад Первого батальона Ирландской гвардии. Об этом сообщает mirror.co.uk.

В честь праздника супруга принца традиционно выбрала наряд зеленого цвета.

Скриншот поста (instagram.com/kensingtonroyal)

Фото: Кейт Миддлтон (twitter.com/KensingtonRoyal)

Фото: Принц Уильям (twitter.com/KensingtonRoyal)

На официальном мероприятии герцогиня появилась в однобортном пальто от Catherine Walker, которое надевала уже во время визита в Швецию в январе.

Скриншот поста (twitter.com/KensingtonRoyal)

Свой образ беременная Кейт Миддлтон дополнила элегантной шляпкой "Meribel" от Gina Foster. Также на герцогине были черные замшевые туфли Tod’s на устойчивом каблуке, меховый воротник и перчатки.

The Duchess presents shamrock to Irish Wolfhound Domhnall, the Irish Guards’ mascot pic.twitter.com/dciHuoDjiG