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Беременная Кейт Миддлтон снова вышла в свет (фото)

STYLERЗвёзды        19.03.2018 - 16:57
Фото: Кейт Миддлтон и принц Уильям (twitter.com/kensingtonroyal)
Фото: Кейт Миддлтон и принц Уильям (twitter.com/kensingtonroyal)

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская отметили День святого Патрика

В День святого Патрика, который отмечали в Великобритании 17 марта, принц Уильям и беременная Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон  посетили лондонский Хаунслоу, где прошел традиционный парад Первого батальона Ирландской гвардии. Об этом сообщает mirror.co.uk.

В честь праздника супруга принца традиционно выбрала наряд зеленого цвета.

Скриншот поста (instagram.com/kensingtonroyal)

 

Фото: Кейт Миддлтон (twitter.com/KensingtonRoyal)

Фото: Принц Уильям (twitter.com/KensingtonRoyal)

На официальном мероприятии герцогиня появилась в однобортном пальто от Catherine Walker, которое надевала уже во время визита в Швецию в январе.

Скриншот поста (twitter.com/KensingtonRoyal)

Свой образ беременная Кейт Миддлтон дополнила элегантной шляпкой "Meribel" от Gina Foster. Также на герцогине были черные замшевые туфли Tod’s  на устойчивом каблуке, меховый воротник и перчатки.

Видео: День святого Патрика  (twitter.com/KensingtonRoyal)

Стоит отметить, что Кейт Миддлтон сейчас находится на восьмом месяце беременности.

Фото: Принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети (instagram.com/kensingtonroyal)

Ранее сообщалось, что беременная Кейт Миддлтон и Меган Маркл во второй раз вместе появились на публике.

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Теги: Кейт Миддлтон, принц Уильям
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