Вагітність була незапланованою: продюсер Лободи шокувала відвертим зізнанням про співачку

Нателла Крапівіна зазначила, що вагітність Лободи була незапланованою, але бажаною

Продюсер опальної Світлани Лободи та її близька подруга Нателла Крапівіна прокоментувала новину про вагітність і пологи співачки, а також розкрила деякі таємниці. Про це передає kp.ua.

Крапівіна зазначила, що їй складно коментувати особисте життя Світлани.

"Для мене вагітність Світлани стала несподіваним сюрпризом, але приємним. Я знаю, як вона мріяла про другу дитину. Мені складно що-небудь коментувати, але я знаю, що Світлана щаслива, а для мене це найважливіше", - говорить продюсер співачки.

За її словами, вагітність Лободи була незапланованою, але бажаною.

"Я звертала увагу, що деякі емоційні зміни в ній відбуваються, і навіть одного разу задала питання, на який отримала впевнене: "Ні, це неможливо". А через пару тижнів вона зателефонувала мені з американських гастролей і, ледве дихаючи, буквально пошепки повідомила про те, що чекає дитину. Звичайно, для мене це був шок, в певній мірі. У мене був розписаний рік жорстко, щільно, і довелося дуже багато чого змінити", - зазначила Нателла.

Також продюсер Лободи зізналася, що Світлана, всупереч порадам, годує дитину грудьми.

"Зараз я їй кажу: "Слухай, годувати грудьми - це занадто, ми так багато собі дозволити не можемо, це прив'язує тебе до дитини, позбавляє можливості повноцінно працювати". У мене ж теж є якісь завдання продюсерські, ми хоч і друзі, але я повинна ще якось планувати. Вона каже: "Ні, поки є така можливість, я буду годувати, це для мене важливо", - сказала Крапівіна.

Раніше повідомлялося, що опальна Світлана Лобода залишила новонароджену доньку і відправилася в Росію.

Світлана Лобода: наша чи не наша