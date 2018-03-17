Більше не руда: Слава з "НеАнгелів" вразила шанувальників новим образом

"Руденька" з НеАнгелів від природи має гарний мідний відтінок волосся
Нещодавно Слава з "НеАнгелів" в черговий раз нагадала своїм підписникам, що у неї натуральне і не фарбоване волосся, але днями вона показала фото в Instagram, на якому зображена з освітленим волоссям.
У соцмережі Слава Камінська показала, як їй добре з новою зачіскою і холодним блондом. Підписала свіже фото співачка так: "Важко блондинкам чи легко?".
Скріншот сторінки instagram.com/slava_kaminska
За кілька годин з моменту публікації нове фото Камінської лайкнули понад 18 тисяч осіб і, судячи з усього, це ще не межа.
Скріншот сторінки instagram.com/slava_kaminska
"Слава, ви Богиня!!!", "Краса невимовна!", "Дуже красиво! Відразу ніжніше і жіночніше!", "Неймовірно красиво!!!!", - ось в таких компліментах буквально викупали Славу за новий колір волосся і в цілому образ, який змінився разом із зачіскою.
Нагадаємо, відома українська співачка, учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська здивувала шанувальників своїм новим образом.