Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Більше не руда: Слава з "НеАнгелів" вразила шанувальників новим образом

STYLERЗірки        17.03.2018 - 15:45
Фото: Слава Каминськая (фото: instagram.com/slava_kaminska)
Фото: Слава Каминськая (фото: instagram.com/slava_kaminska)

"Руденька" з НеАнгелів від природи має гарний мідний відтінок волосся

Нещодавно Слава з "НеАнгелів" в черговий раз нагадала своїм підписникам, що у неї натуральне і не фарбоване волосся, але днями вона показала фото в Instagram, на якому зображена з освітленим волоссям.

У соцмережі Слава Камінська показала, як їй добре з новою зачіскою і холодним блондом. Підписала свіже фото співачка так: "Важко блондинкам чи легко?".

Скріншот сторінки instagram.com/slava_kaminska

За кілька годин з моменту публікації нове фото Камінської лайкнули понад 18 тисяч осіб і, судячи з усього, це ще не межа.

Скріншот сторінки instagram.com/slava_kaminska

"Слава, ви Богиня!!!", "Краса невимовна!", "Дуже красиво! Відразу ніжніше і жіночніше!", "Неймовірно красиво!!!!", - ось в таких компліментах буквально викупали Славу за новий колір волосся і в цілому образ, який змінився разом із зачіскою.

Нагадаємо, відома українська співачка, учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська здивувала шанувальників своїм новим образом.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
"Сплю на операційному столі": Слава з "НеАнгелів" розставила крапки над "і" у питанні своїх пластичних операціях "Божественно гарні": Слава з "НеАнгелів" ніжно привітала чоловіка з днем народження
Теги: Слава Каминская, НеАнгелы
"Почалася справжня м'ясорубка": українець розповів про аварію на підйомнику в Грузії
"На грані зриву": психолог розповів про стан Савченко
"Донбас ось-ось може спалахнути": волонтер перерахував небезпечні тенденції
Супрун заявила, що знезараження ран перекисом – міф
On Top