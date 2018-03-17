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Больше не рыжая: Слава из "НеАнгелов" поразила поклонников новым образом

STYLERЗвёзды        17.03.2018 - 15:45
Фото: Слава Каминская (фото: instagram.com/slava_kaminska)
Фото: Слава Каминская (фото: instagram.com/slava_kaminska)

"Рыженькая" из НеАнгелов от природы имеет красивый медный оттенок волос

Недавно Слава из "НеАнгелов" в очередной раз напомнила своим подписчикам, что у нее натуральные и не крашенные волосы, но на днях она показала фото в Instagram, на котором запечатлена с осветленными волосами.

В соцсети Слава Каминская показала, как ей хорошо с новой прической и холодным блондом. Подписала свежее фото певица так: "Тяжело блондинкам или легко?".

Скриншот страницы instagram.com/slava_kaminska
 

За несколько часом с момента публикации новое фото Каминской лайкнули более 18 тысяч человек и, судя по всему, это еще не предел.

Скриншот страницы instagram.com/slava_kaminska

 

"Слава, вы Богиня!!!", "Красота неописуемая!", "Очень красиво! Сразу нежнее и женственнее!", "Невероятно красиво!!!!", - вот в таких комплиментах буквально искупали Славу за новый цвет волос и в целом образ, который изменился вместе с прической.

Напомним, известная украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская удивила поклонников своим новым образом
 

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Теги: Слава Каминская, НеАнгелы
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