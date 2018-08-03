Буде суд: знаменита пара бувалих в Криму гумористів розлучаються

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Подружжя вирішили ділити майно в суді

Легендарна російська пара гумористів Євген Петросян і Олена Степаненко розлучаються та ділять спільно нажите майно в суді. Про це повідомили російські ЗМІ.

Про те, що 72-річний Євген Петросян і 65-річна Олена Степаненко ділять майно, повідомила прес-служба Хамовницького суду Москви, де розбирається позов, передає "Дні.Ру".

За даними видання, заяву на розлучення подала Степаненко. Звернення було зареєстровано 4 липня. Суд розгляне його 6 серпня.

Інформацію підтверджує видання starhit.ru. Також наголошується, що ініціатором стала саме Степаненко.

"Позов про поділ спільно нажитого майна між подружжям зареєстрований четвертого липня", - повідомляється у справі про розлучення.

Євген Петросян і Олена Степаненко прожили у шлюбі понад 30 років. Офіційно про намір розлучитися артисти не заявляли.

Варто відзначити, що Євген Петросян відвідував окупований Росією Крим. Зокрема, кілька років тому комік вирішив відпочити в Ялті. Олена Степаненко підтримувала анексію півострова.

"Ми з Євгеном Вагановичем вважаємо, що Крим – це Росія", - заявляла Степаненко.

За антиукраїнську пропаганду Олена Степаненко потрапила в базу "Миротворця". Там же є сторінка для її дружина Петросяна.

Скріншот (myrotvorets.center/criminal)

Скріншот (myrotvorets.center/criminal)

Нагадаємо, в 2017 році російський комік потрапив в базу "Миротворця".

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