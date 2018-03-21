"Майбутнього не буде": олімпійський чемпіон розповів про похмурі перспективи фрістайлу в Україні

Спортсмен підкреслив, що, якщо він закінчить кар'єру, то фрістайл закінчить своє існування в Україні

Фрістайліст Олександр Абраменко, який став єдиним українським спортсменом, що завоював золоту медаль на Олімпійських іграх-2018 в Пхенчхані, розповів про похмурі перспективи спорту в Україні. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Апостроф".

Спортсмен заявив, що в нашій країні немає гідного резерву, який зможе претендувати на такі ж високі результати з фрістайлу, як у Олександра.

"На даний момент, на мій превеликий жаль, немає нікого такого ж рівня. Навіть мінімум такого ж рівня і близько нікого немає. Це дуже сумно. Якщо ніяких баз не буде будуватися, не буде розвиватися спорт, то, на жаль, і майбутнього у цього спорту не буде", - зазначив Абраменко.

Олімпійський призер підкреслив, що, якщо він закінчить кар'єру, то фрістайл, зокрема акробатика, закінчить своє існування в Україні так само.

За його словами, щоб професійно тренуватися і готуватися до міжнародних змагань з фрістайлу будинку, повинен бути побудований повністю сучасний комплекс.

"Повинна бути ініціатива від країни. Що я можу зробити? Що від мене потрібно, я вже зробив, вигравши золоту медаль Олімпіади і гідно представивши країну. А далі, якщо б я навіть хотів, я не знаю, як це треба робити", - розмірковує Абраменко.

Нагадаємо, що 28 лютого олімпійський чемпіон Олександр Абраменко, який отримав золоту медаль на Зимових Олімпійських Іграх 2018 в Пхенчхані, отримав почесну нагороду "Святий Микола Чудотворець" першого ступеня. Вручив нагороду голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко.