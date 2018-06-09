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"Майбутні чемпіони": Шевченко показав зворушливі фото старших синів

STYLERЗірки        09.06.2018 - 15:17
Фото: Андрій Шевченко (ffu.ua)
Фото: Андрій Шевченко (ffu.ua)

Після завершення спортивної кар'єри він став багатодітним батьком

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко показав своїм фанатам старших синів. Відповідний пост він зробив на своїй сторінці в Instagram.

Так, на одному з кадрів видно українського спортсмена, який проводить час зі своїми чотирма синами: Джорданом, Крістанна, Райдером-Габріелем і Олександром. На задньому фото можна помітити невелике футбольне поле.

Фото: Андрій Шевченко з синами (instagram.com/andriyshevchenko)

Також він поділився знімком, на якому можна помітити дружину Шевченка – американську модель Крістін Пазік. Вони, разом з дітьми відпочивали на яхті.

Фото: Андрій Шевченко з синами і дружиною (instagram.com/andriyshevchenko)

До речі, головний тренер збірної України Андрій Шевченко підтвердив, що його помічник Рауль Ріанчо покинув національну команду. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

"Хотів би повідомити, що припинив співпрацю зі збірною України один з наших тренерів - Рауль Ріанчо. Він покидає команду. Ми дуже вдячні Раулю за його роботу і бажаємо успіхів у майбутньому", - сказав Шевченко.

Цікаво, що два тижні тому Андрій Шевченко спростував інформацію ЗМІ про те, що Рианчо покидає збірну України. За чутками, іспанський фахівець буде працювати в московському "Спартаку".

Як повідомлялося раніше, Воротар збірної України Андрій Пятов і півзахисник Тарас Степаненко залишили розташування національної команди. Про це повідомили в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Обидва футболісти провели напружений сезон у складі донецького "Шахтаря". Через це головний тренер збірної України Андрій Шевченко прийняв рішення відпустити їх достроково.

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Теги: Андрей Шевченко, Сборная Украины, сім'їя
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