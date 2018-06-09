"Майбутні чемпіони": Шевченко показав зворушливі фото старших синів

Після завершення спортивної кар'єри він став багатодітним батьком

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко показав своїм фанатам старших синів. Відповідний пост він зробив на своїй сторінці в Instagram.

Так, на одному з кадрів видно українського спортсмена, який проводить час зі своїми чотирма синами: Джорданом, Крістанна, Райдером-Габріелем і Олександром. На задньому фото можна помітити невелике футбольне поле.

Фото: Андрій Шевченко з синами (instagram.com/andriyshevchenko)

Також він поділився знімком, на якому можна помітити дружину Шевченка – американську модель Крістін Пазік. Вони, разом з дітьми відпочивали на яхті.

Фото: Андрій Шевченко з синами і дружиною (instagram.com/andriyshevchenko)

До речі, головний тренер збірної України Андрій Шевченко підтвердив, що його помічник Рауль Ріанчо покинув національну команду. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

"Хотів би повідомити, що припинив співпрацю зі збірною України один з наших тренерів - Рауль Ріанчо. Він покидає команду. Ми дуже вдячні Раулю за його роботу і бажаємо успіхів у майбутньому", - сказав Шевченко.

Цікаво, що два тижні тому Андрій Шевченко спростував інформацію ЗМІ про те, що Рианчо покидає збірну України. За чутками, іспанський фахівець буде працювати в московському "Спартаку".

Як повідомлялося раніше, Воротар збірної України Андрій Пятов і півзахисник Тарас Степаненко залишили розташування національної команди. Про це повідомили в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Обидва футболісти провели напружений сезон у складі донецького "Шахтаря". Через це головний тренер збірної України Андрій Шевченко прийняв рішення відпустити їх достроково.

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