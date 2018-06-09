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"Будущие чемпионы": Шевченко показал трогательные фото подросших сыновей

STYLERЗвёзды        09.06.2018 - 15:17
Фото: Андрей Шевченко (ffu.ua)
Фото: Андрей Шевченко (ffu.ua)

После завершения спортивной карьеры он стал многодетным отцом

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко показал своим фанатам подросших сыновей. Соответствующий пост он сделал на своей странице в Instagram.

Так, на одном из кадров видно украинского спортсмена, который проводит время со своими четырьмя сыновьями: Джорданом, Кристаном, Райдером-Габриэлем и Александром. На заднем фото можно заметить небольшое футбольное поле.

Фото: Андрей Шевченко с сыновьями (instagram.com/andriyshevchenko)

Также он поделился снимком, на котором можно заметить  супругу Шевченко – американскую модель Кристин Пазик. Они, вместе с детьми, отдыхали на яхте.

Фото: Андрей Шевченко с сыновьями и женой (instagram.com/andriyshevchenko)

Кстати, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подтвердил, что его помощник Рауль Рианчо покинул национальную команду. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

"Хотел бы сообщить, что прекратил сотрудничество со сборной Украины один из наших тренеров - Рауль Рианчо. Он покидает команду. Мы очень благодарны Раулю за его работу и желаем успехов в будущем", - сказал Шевченко.

Интересно, что две недели назад Андрей Шевченко опроверг информацию СМИ о том, что Рианчо покидает сборную Украины. По слухам, испанский специалист будет работать в московском "Спартаке".

Как сообщалось ранее, Вратарь сборной Украины Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко покинули расположение национальной команды. Об этом сообщили в эфире телеканала "Футбол 1".

Оба футболиста провели напряженный сезон в составе донецкого "Шахтера". Из-за этого главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение отпустить их досрочно.

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Теги: Андрей Шевченко, Сборная Украины, семья
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