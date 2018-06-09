"Будущие чемпионы": Шевченко показал трогательные фото подросших сыновей

После завершения спортивной карьеры он стал многодетным отцом

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко показал своим фанатам подросших сыновей. Соответствующий пост он сделал на своей странице в Instagram.

Так, на одном из кадров видно украинского спортсмена, который проводит время со своими четырьмя сыновьями: Джорданом, Кристаном, Райдером-Габриэлем и Александром. На заднем фото можно заметить небольшое футбольное поле.

Фото: Андрей Шевченко с сыновьями (instagram.com/andriyshevchenko)

Также он поделился снимком, на котором можно заметить супругу Шевченко – американскую модель Кристин Пазик. Они, вместе с детьми, отдыхали на яхте.

Фото: Андрей Шевченко с сыновьями и женой (instagram.com/andriyshevchenko)

Кстати, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подтвердил, что его помощник Рауль Рианчо покинул национальную команду. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

"Хотел бы сообщить, что прекратил сотрудничество со сборной Украины один из наших тренеров - Рауль Рианчо. Он покидает команду. Мы очень благодарны Раулю за его работу и желаем успехов в будущем", - сказал Шевченко.

Интересно, что две недели назад Андрей Шевченко опроверг информацию СМИ о том, что Рианчо покидает сборную Украины. По слухам, испанский специалист будет работать в московском "Спартаке".

Как сообщалось ранее, Вратарь сборной Украины Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко покинули расположение национальной команды. Об этом сообщили в эфире телеканала "Футбол 1".

Оба футболиста провели напряженный сезон в составе донецкого "Шахтера". Из-за этого главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение отпустить их досрочно.

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