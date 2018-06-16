"Частіше мрійте": співачка СолоХа підкорила фанатів спокусливими формами (фото)

Співачка закликала вірити в свої сили

Відома українська співачка СолоХа вразила шанувальників спокусливими формами. Відповідні фото співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Частіше мрійте, візуалізуйте, вірте в свої сили", - сказала вона.

Слід уточнити, що на опублікованих фото видно, що співачка позувала на узбережжі моря в кофті з бахромою.

Фото: СолоХа на зйомці нового кліпу (instagram.com/soloha_soloha)

На думку користувачів мережі, дівчина виглядає просто чудово.

Фото: СолоХа на зйомці нового кліпу (прес-служба)

"Прикольна фотка. Здорово вийшло", - сказала користувач Angel Tania.

"Виглядаєш суперськи", - сказав юзер Іван Кислов.

"Оригінальний колір. Вам дуже красиво", - підкреслив користувач gopi_ggheee.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/soloha_soloha)

Звернемо увагу, що СолоХа має намір підкорити польський музичний ринок, у зв'язку з чим записала пісню під назвою Kocham cię, в якій розповідає про українську "перлину біля моря" Одесу.

Фото: СолоХа на зйомці нового кліпу (прес-служба)

До речі, 2017 рік для СолоХи став дуже важливим, тому що саме в цьому році українці познайомилися з її веселими піснями. Про це артистка розповіла в коментарі для Styler напередодні новорічних свят.

"У цьому році я народилася як проект, спасибі Володимиру Бебешку. Ми зняли три кліпи, записали близько 20 пісень, об'їздили майже всю Україну з гастролями, я познайомилася з українцями зсередини, я побачила, як живуть люди не тільки у великих містах, але й в маленьких містечках, селах. Я дуже задоволена цим роком", - зізналася співачка.