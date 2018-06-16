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"Чаще мечтайте": певица СолоХа покорила фанатов соблазнительными формами (фото)

STYLERЗвёзды        16.06.2018 - 15:37
Фото: Солоха (Styler)
Фото: Солоха (Styler)

Певица призвала верить в свои силы

Известная украинская певица СолоХа поразила поклонников соблазнительными формами. Соответствующие фото исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

"Чаще мечтайте, визуализируйте, верьте в свои силы", - сказала она.

Следует уточнить, что на опубликованных фото видно, что певица позировала на побережье моря в кофте с бахромой.

Фото: СолоХа на съемке нового клипа (instagram.com/soloha_soloha)

По мнению пользователей сети, девушка выглядит просто замечательно.

Фото: СолоХа на съемке нового клипа (пресс-служба)

"Прикольная фотка. Здорово получилось", - сказала пользователь Tania Angel.

"Выглядишь суперски", - сказал юзер Иван Кислов.

"Оригинальный цвет. Вам очень красиво", - подчеркнул пользователь gopi_ggheee.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/soloha_soloha)

Обратим внимание, что СолоХа намерена покорить польский музыкальный рынок, в связи с чем записала песню под названием Kocham cię, в которой рассказывает про украинскую "жемчужину у моря" Одессу.

Фото: СолоХа на съемке нового клипа (пресс-служба)

Кстати, 2017 год для СолоХи стал очень важным, потому что именно в этом году украинцы познакомились с ее веселыми песнями. Об этом артистка рассказала в комментарии для Styler в преддверии новогодних праздников.

"В этом году я родилась как проект, спасибо Владимиру Бебешко. Мы сняли три клипа, записали около 20 песен, объездили почти всю Украину с гастролями, я познакомилась с украинцами изнутри, я увидела, как живут люди не только в крупных городах, но и в маленьких городках, селах. Я очень довольна этим годом", - призналась певица.

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Теги: Украина, певица, продюсер
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