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На честь Єлизавети II випустили гігантську монету

STYLERЗірки        03.06.2018 - 13:19
Фото: Королева Єлизавета II (royal.uk)
Фото: Королева Єлизавета II (royal.uk)

Монетний двір Великобританії випустив монету на честь сапфірового ювілею з дня коронації Королеви

В честь 65-річчя правління Єлизавети II монетний двір Великобританії випустив гігантську монету зі срібла 999 проби, передає Royalmint.com.

Грошовий знак був випущений в 125 примірниках. Кожна з монет важить один кілограм і пять граммів. Діаметр – 10 сантиметрів.

Номінал монети – 500 фунтів стерлінгів (майже 17,5 тисяч гривень, - прим.ред.).

Вартість грошового знака на офіційному сайті монетного двору становить 2050 фунтів стерлінгів (71,2 тисяч гривень, - прим.ред.).

Монета на честь Єлизавети II. Фото: royalmint.com

Раніше Меган Маркл після весілля отримала власний герб.

Відео: video.rbc.ua
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Теги: Елизавета II, королева
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