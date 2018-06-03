На честь Єлизавети II випустили гігантську монету

Монетний двір Великобританії випустив монету на честь сапфірового ювілею з дня коронації Королеви
В честь 65-річчя правління Єлизавети II монетний двір Великобританії випустив гігантську монету зі срібла 999 проби, передає Royalmint.com.
Грошовий знак був випущений в 125 примірниках. Кожна з монет важить один кілограм і пять граммів. Діаметр – 10 сантиметрів.
Номінал монети – 500 фунтів стерлінгів (майже 17,5 тисяч гривень, - прим.ред.).
Вартість грошового знака на офіційному сайті монетного двору становить 2050 фунтів стерлінгів (71,2 тисяч гривень, - прим.ред.).
Монета на честь Єлизавети II. Фото: royalmint.com
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