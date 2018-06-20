"Чікулі": дружина відомого футболіста "шиканула" в Києві (фото)

Ірина Морозюк поділилася яскравими фотографіями

Дружина півзахисника київського "Динамо" і національної збірної України Миколи Морозюка поділилася яскравими фото. Знімки, на яких Ірина Морозюк позує разом зі своїми подругами, були зроблені в одному з престижних київських ресторанів.

"Чікулі", - коротко підписала знімок Ірина.

Ірина Морозюк з подругами (фото: instagram.com/irina_moroziuk)

Ще на одному знімку дружина 30-річного капітана столичного клубу зображена одна.

Ірина Морозюк відпочила в ресторані (фото: instagram.com/irina_moroziuk)

Це фото викликало захват у підписників Морозюк.

"Шик. І сережки теж круті", - написав один з користувачів.

"Божественна", - додав другий.

Скріншот коментарів (instagram.com/irina_moroziuk)

Раніше Styler писав про те, що українська поп-співачка Настя Каменських показала знімок бекстейджа чергової модної фотосесії. При цьому образ співачки вийшов у стилі 80-х: плащ в леопардовий принт, високі блискучі чоботи-гармошкою, масивні прикраси.

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