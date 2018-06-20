"Чикули": жена известного футболиста "шиканула" в Киеве (фото)

Ирина Морозюк поделилась яркими фотографиями своего отдыха с подругами
Жена полузащитника киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Николая Морозюка поделилась яркими фото. Снимки, на которых Ирина Морозюк позирует вместе со своими подругами, были сделаны в одном из престижных киевских ресторанов.
"Чикули", - коротко подписала снимок Ирина.
Ирина Морозюк с подругами (фото: instagram.com/irina_moroziuk)
Еще на одном снимке супруга 30-летнего капитана столичного клуба запечатлена одна.
Ирина Морозюк отдохнула в ресторане (фото: instagram.com/irina_moroziuk)
Это фото вызвало восторг у подписчиков Морозюк.
"Шик. И серьги тоже крутые", - написал один из юзеров.
"Божественная", - добавил второй.
Скриншот комментариев (instagram.com/irina_moroziuk)
Ранее Styler писал о том, что украинская поп-исполнительница Настя Каменских показала снимок бэкстейджа очередной модной фотосессии. При этом образ певицы получился в стиле 80-х: плащ в леопардовый принт, высокие блестящие сапоги-гармошкой, массивные украшения.
Что вы не знали о NК?