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"Чикули": жена известного футболиста "шиканула" в Киеве (фото)

STYLERЗвёзды        20.06.2018 - 02:00

Ирина Морозюк поделилась яркими фотографиями своего отдыха с подругами

Жена полузащитника киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Николая Морозюка поделилась яркими фото. Снимки, на которых Ирина Морозюк позирует вместе со своими подругами, были сделаны в одном из престижных киевских ресторанов.

"Чикули", - коротко подписала снимок Ирина.

Ирина Морозюк с подругами (фото: instagram.com/irina_moroziuk)

Еще на одном снимке супруга 30-летнего капитана столичного клуба запечатлена одна.

Ирина Морозюк отдохнула в ресторане (фото: instagram.com/irina_moroziuk)

Это фото вызвало восторг у подписчиков Морозюк.

"Шик. И серьги тоже крутые", - написал один из юзеров.

"Божественная", - добавил второй. 

Скриншот комментариев (instagram.com/irina_moroziuk)

Ранее Styler писал о том, что украинская поп-исполнительница Настя Каменских показала снимок бэкстейджа очередной модной фотосессии. При этом образ певицы получился в стиле 80-х: плащ в леопардовый принт, высокие блестящие сапоги-гармошкой, массивные украшения.

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Теги: отдых
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