"Чиновники не розуміють важливості": Мухарський розповів, як Україні зберегти свою державність

Антін поділився роздумами про важливість української мови для нашої країни

Український артист, шоумен і письменник Антін Мухарський розповів, як Україні зберегти свою державність. Про це він повідомив в інтерв'ю 24 каналу.

Антін вважає, що українська держава збережеться за умови стовідсоткового панування в інформаційному просторі української мови.

"Думаю, що закон, який зараз обговорюється у Верховній Раді, є одним з базових умов збереження держави. Це як слова Гундяєва: "Русский мир там, де звучить російська мова, як і Україна там, де звучить українська мова". На жаль, чиновники ще не розуміють всієї важливості цього державного підходу", - зазначив Мухарський.

Він підкреслив, що зовнішня реклама, радіо, телебачення, газети повинні бути українською мовою.

"Якщо ти говориш російською мовою – не отримуєш ліцензію. Держава повинна це контролювати", - каже Антін.

Фото: Антін Мухарський (facebook.comDockerPub)

Шоумен додав, що наша країна нагадує йому молоду дівчину.

"Вона досить вітряна, не знає, ким буде, але хоче жити, прокидатися. Буяння життєвих енергій, іноді неконтрольованих і хаотичних, – це і є Україна", - зробив цікаве порівняння артист.

Раніше Антін Мухарський, який емігрував з країни в Європу, повідомив, як йому живеться за кордоном. Він також розповів, що ображений тим, що на батьківщині його називають злісним "неплатником" аліментів. Антін розповів людям про свої плани. Шоумен незабаром представить книгу, в якій опише всі механізми "приниження української ідеї".

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