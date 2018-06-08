Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Чиновники не розуміють важливості": Мухарський розповів, як Україні зберегти свою державність

STYLERЗірки        08.06.2018 - 17:09
Фото: Антін Мухарський (facebook.com-ARTBureauKyiv)
Фото: Антін Мухарський (facebook.com-ARTBureauKyiv)

Антін поділився роздумами про важливість української мови для нашої країни

Український артист, шоумен і письменник Антін Мухарський розповів, як Україні зберегти свою державність. Про це він повідомив в інтерв'ю 24 каналу.

Антін вважає, що українська держава збережеться за умови стовідсоткового панування в інформаційному просторі української мови.

"Думаю, що закон, який зараз обговорюється у Верховній Раді, є одним з базових умов збереження держави. Це як слова Гундяєва: "Русский мир там, де звучить російська мова, як і Україна там, де звучить українська мова". На жаль, чиновники ще не розуміють всієї важливості цього державного підходу", - зазначив Мухарський.

Він підкреслив, що зовнішня реклама, радіо, телебачення, газети повинні бути українською мовою.

"Якщо ти говориш російською мовою – не отримуєш ліцензію. Держава повинна це контролювати", - каже Антін.

Фото: Антін Мухарський (facebook.comDockerPub)

Шоумен додав, що наша країна нагадує йому молоду дівчину.

"Вона досить вітряна, не знає, ким буде, але хоче жити, прокидатися. Буяння життєвих енергій, іноді неконтрольованих і хаотичних, – це і є Україна", - зробив цікаве порівняння артист.

Раніше Антін Мухарський, який емігрував з країни в Європу, повідомив, як йому живеться за кордоном. Він також розповів, що ображений тим, що на батьківщині його називають злісним "неплатником" аліментів. Антін розповів людям про свої плани. Шоумен незабаром представить книгу, в якій опише всі механізми "приниження української ідеї".

День журналіста. Вільна преса в Україні

"Влаштовувати цькування": Сніжана Єгорова розцінює скандальне опитування, як заклик до її вбивства "Право зійти з розуму": Сніжана Єгорова прокоментувала втеча Мухарського в Європу
Теги: Антон Мухарский
Соцмережа Facebook заблокувала українського художника за ілюстрації до ЧС в РФ
Киян попередили про зухвалої банди вуличних грабіжників (відео)
У мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму (відео)
Лобода залишила новонароджену доньку і вирушила в Росію
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся