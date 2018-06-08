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"Чиновники не понимают важности": Мухарский рассказал, как Украине сохранить свою государственность

STYLERЗвёзды        08.06.2018 - 17:09
Фото: Антин Мухарский (facebook.com-ARTBureauKyiv)
Фото: Антин Мухарский (facebook.com-ARTBureauKyiv)

Антин поделился размышлениями о важности украинского языка для нашей страны

Украинский артист, шоумен и писатель Антин Мухарский рассказал, как Украине сохранить свою государственность. Об этом он сообщил в интервью 24 каналу.

Антин считает, что украинское государство сохранится при условии стопроцентного господства в информационном пространстве украинского языка.

"Думаю, что закон, который сейчас обсуждается в Верховной Раде, является одним из базовых условий сохранения государства. Это как слова Гундяева: "Русский мир там, где звучит русская речь, как и Украина там, где звучит украинский язык". К сожалению, чиновники еще не понимают всей важности этого государственного подхода", - отметил Мухарский.

Он подчеркнул, что наружная реклама, радио, телевидение, газеты должны быть на украинском языке.

"Если ты говоришь на русском языке – не получаешь лицензию. Государство должно это контролировать", - говорит Антин.

Фото: Антин Мухарский (facebook.comDockerPub)

Шоумен добавил, что наша страна напоминает ему молодую девушку.

"Она довольно ветреная, не знает, кем будет, но хочет жить, просыпаться. Буйство жизненных энергий, иногда неконтролируемых и хаотических, – это и есть Украина", - сделал интересное сравнение артист.

Ранее Антин Мухарский, который эмигрировал из страны в Европу, сообщил, как ему живется заграницей. Он также рассказал, что обижен тем, что на родине его называют злостным "неплательщиком" алиментов. Антин поведал людям о своих планах. Шоумен вскоре представит книгу, в которой опишет все механизмы "унижения украинской идеи".

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Теги: Антон Мухарский
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