"Читаєш - і серцебиття прискорюється": Жадан захопив українців чуттєвим віршем

Сергій Жадан опублікував новий вірш, який вразив користувачів мережі щирістю

Відомий український поет, прозаїк, есеїст Сергій Жадан написав новий вірш. Творіння з'явилося на офіційній Facebook-сторінці автора.

Свій новий вірш Жадан присвятив вічному почуттю - любові.

Новий вірш Сергія Жадана:

І питаєш себе: чому саме вона?

Чому все зійшлося саме на ній?

Чому говорять усі, але вона одна

говорить так, що віриш лише їй одній?

Чому саме вона говорить тобі "роби",

і ти робиш, і в тебе виходить усе, як у творця?

Жилка любові б’ється між сумніву і журби.

Чому з усіх історій тебе веде саме ця?

Ніч забивається чорнилами темноти

в дереворити ліній на теплій руці.

Дивишся тепер на створені тобою світи

й борешся з її єрессю, як усі творці.

І мова ночами тихо собі росте

в диханні, мов у сухій червневій землі.

Чому саме її найменше хвилює те,

що вона хвилює тебе взагалі?

В темряві перший голос звучить, як знак.

І ранок починає свої громіздкі жнива.

І навіть коли її немає, говориш так,

ніби заперечуєш її слова.

…Коли постали дерева, води й мости.

Коли поети заговорили з темноти.

Світ завмер, втомившись від своєї ходи.

Щедрий і досконалий.

Як завжди.

Користувачі мережі захоплюються віршем, а також пропонують лідеру гурту Kozak System Івану Леньо покласти твір на музику.

"Наче ці слова у багатьох на серце лежать у безладі, а ви згребли їх і змусили говорити... Спасибі", - написала Наталя Лебедєва.

Скріншот коментарів (facebook.com/serhiy.zhadan)

"В кожному вірші стільки неймовірних почуттів! Я в захваті!" - зауважила Аліса Яновська.

"Читаєш - і серцебиття прискорюється", - додала Ірина Гаркавцева.

Скріншот коментарів (facebook.com/serhiy.zhadan)

Раніше Жадан написав злободенне вірш.

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