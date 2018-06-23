"Читаєш - і серцебиття прискорюється": Жадан захопив українців чуттєвим віршем

Сергій Жадан опублікував новий вірш, який вразив користувачів мережі щирістю
Відомий український поет, прозаїк, есеїст Сергій Жадан написав новий вірш. Творіння з'явилося на офіційній Facebook-сторінці автора.
Свій новий вірш Жадан присвятив вічному почуттю - любові.
Новий вірш Сергія Жадана:
І питаєш себе: чому саме вона?
Чому все зійшлося саме на ній?
Чому говорять усі, але вона одна
говорить так, що віриш лише їй одній?
Чому саме вона говорить тобі "роби",
і ти робиш, і в тебе виходить усе, як у творця?
Жилка любові б’ється між сумніву і журби.
Чому з усіх історій тебе веде саме ця?
Ніч забивається чорнилами темноти
в дереворити ліній на теплій руці.
Дивишся тепер на створені тобою світи
й борешся з її єрессю, як усі творці.
І мова ночами тихо собі росте
в диханні, мов у сухій червневій землі.
Чому саме її найменше хвилює те,
що вона хвилює тебе взагалі?
В темряві перший голос звучить, як знак.
І ранок починає свої громіздкі жнива.
І навіть коли її немає, говориш так,
ніби заперечуєш її слова.
…Коли постали дерева, води й мости.
Коли поети заговорили з темноти.
Світ завмер, втомившись від своєї ходи.
Щедрий і досконалий.
Як завжди.
Користувачі мережі захоплюються віршем, а також пропонують лідеру гурту Kozak System Івану Леньо покласти твір на музику.
"Наче ці слова у багатьох на серце лежать у безладі, а ви згребли їх і змусили говорити... Спасибі", - написала Наталя Лебедєва.
Скріншот коментарів (facebook.com/serhiy.zhadan)
"В кожному вірші стільки неймовірних почуттів! Я в захваті!" - зауважила Аліса Яновська.
"Читаєш - і серцебиття прискорюється", - додала Ірина Гаркавцева.
Скріншот коментарів (facebook.com/serhiy.zhadan)
Раніше Жадан написав злободенне вірш.
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