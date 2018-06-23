Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Читаєш - і серцебиття прискорюється": Жадан захопив українців чуттєвим віршем

STYLERЗірки        23.06.2018 - 00:33
Сергій Жадан (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)
Сергій Жадан (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)

Сергій Жадан опублікував новий вірш, який вразив користувачів мережі щирістю

Відомий український поет, прозаїк, есеїст Сергій Жадан написав новий вірш. Творіння з'явилося на офіційній Facebook-сторінці автора.

Свій новий вірш Жадан присвятив вічному почуттю - любові.

Новий вірш Сергія Жадана:

І питаєш себе: чому саме вона?
Чому все зійшлося саме на ній?
Чому говорять усі, але вона одна
говорить так, що віриш лише їй одній?

Чому саме вона говорить тобі "роби",
і ти робиш, і в тебе виходить усе, як у творця?
Жилка любові б’ється між сумніву і журби.
Чому з усіх історій тебе веде саме ця?

Ніч забивається чорнилами темноти
в дереворити ліній на теплій руці.
Дивишся тепер на створені тобою світи
й борешся з її єрессю, як усі творці.

І мова ночами тихо собі росте
в диханні, мов у сухій червневій землі.
Чому саме її найменше хвилює те,
що вона хвилює тебе взагалі?

В темряві перший голос звучить, як знак.
І ранок починає свої громіздкі жнива. 
І навіть коли її немає, говориш так,
ніби заперечуєш її слова.

…Коли постали дерева, води й мости.
Коли поети заговорили з темноти.
Світ завмер, втомившись від своєї ходи.
Щедрий і досконалий.
Як завжди.

Користувачі мережі захоплюються віршем, а також пропонують лідеру гурту Kozak System Івану Леньо покласти твір на музику.

"Наче ці слова у багатьох на серце лежать у безладі, а ви згребли їх і змусили говорити... Спасибі", - написала Наталя Лебедєва.

Скріншот коментарів (facebook.com/serhiy.zhadan)

"В кожному вірші стільки неймовірних почуттів! Я в захваті!" - зауважила Аліса Яновська.

"Читаєш - і серцебиття прискорюється", - додала Ірина Гаркавцева.

Скріншот коментарів (facebook.com/serhiy.zhadan)

Раніше Жадан написав злободенне вірш.

Що ви не знали про улюбленця країни

"Позбутися Леніна в голові": Жадан розповів про сенс декомунізації "Книжкові магазини необхідні": письменник висловився про рівень культури в Україні
Теги: Сергій Жадан
"Гей-парад у Києві": "Квартал 95" показав альтернативну версію прайда (відео)
Трималася за потонулого батька: у Запорізькій області врятували з моря маленьку дівчинку
Церковні обряди: стало відомо, скільки коштують хрестини і вінчання у Києві
"Рознести в пух і прах": Кікабідзе передбачив швидкий розпад Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся