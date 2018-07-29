"Що природно, те не бридко": Анастасія Волочкова показала несподіваного вихованця (фото)

Фото: (instagram.com/volochkova_art)

Фанати Волочкової не перестають жартувати з приводу її нового домашнього улюбленця

Скандальна російська балерина Анастастия Волочкова веде активне життя в соціальних мережах. На цей раз жінка опублікувала гостя своєї ділянки, а саме — жабеня. Шанувальники артистки Instagram змогли навіть пожартувати над простим земноводним.

"На нашій дощовій ділянці жабеня", — підписала знімок Волочкова.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/volochkova_art

Фото: (instagram.com/volochkova_art)

Під безвинною публікацією шанувальники не втомлюються вигадувати жарти про "зворотнє перетворення" або нових піддослідних для її шпагатів.

"Та всі її подружки - п'явки і жаби..", "Чому жаба без корони бігає по волочковській дачі, не по доброму веде себе жаба", "Волочкова-жаба насторожує!)))", "Дякую, я так давно не сміялася, жаба в шпагаті", "Таке відчуття що дитина виклала фото", "Дуже вдале ваше відображення", "Перетворилися назад?))", — пишуть користувачі мережі.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/volochkova_art

Нагадаємо, що нещодавно Волочкова шокувала вульгарністю на дитячому святі.

До цього російська артистка поскаржилася на відмову США у наданні віз артистам.

До речі, раніше Анастасія Волочкова виклала фото зі свого відпочинку в Таїланді.

Відео: (video.rbc.ua)