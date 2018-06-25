"Що шукали?": Олега Газманова з сім'єю затримали на кордоні в Італії

Обшукали навіть доньку російського виконавця

Відомого російського співака Олега Газманова затримали на митному контролі в Італії. Про це повідомляє російське видання 7days.ru.

Російського співака Олега Газманова, який знаходиться під забороною в Україні, з дружиною і дочкою затримали на італійському митному контролі. Співробітники митниці проводили співака з родиною на огляд особистих речей.

"Не встигли отримати валізи, як відразу нас направили на огляд в поліцію. Я ніколи не бачила, щоб так ретельно обшукували. Що шукали? Молодий італієць безцеремонно на італійському кинув Олегу фразу, мовляв подай йому з шафи рукавички, щоб він не забруднився в наших сумках. Олег бровою не повів, суворо і мовчазно спостерігав за викиданням наших речей на стіл", - розповіла дружина співака Марина.

Вона повідомила, що італійські митники поводилися з ними брутально й безцеремонно. Крім того, ретельному огляду піддали і доньку Газманова, Маріанну.

"Маріанна пройшла разом з нашими друзями за зону митного огляду, мені сказали привести її назад. Коли я за нею пішла, і вона спробувала повернутися назад, вже карабінери влаштували цілу бучу на вході, що назад не можна", - розповіла дружина співака.

Марина повідомила, що вона хотіла зателефонувати таксистові, щоб попередити про затримку, але співробітник митниці відібрав у неї телефон.

"Я спробувала взяти телефон, щоб подзвонити таксисту, який нас чекав вже довгий час. Але митник вихопив у мене телефон. Що вони шукали, хто знає? Це випадковість, нові правила в Італії, підкажіть? Звичайно, вони розчаровано нічого у нас не знайшли, потім він довго вносив щось в комп'ютер. Відчуття канікул і свята випарувалася", - додала Марина.

До речі, Газманов отримав медаль "ЛНР".

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