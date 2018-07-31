День народження Олега Винника: пісні для вовчиць, наречених і Ніно

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Styler зібрав для вас топ-5 суперхітів Олега Винника - зіркового іменинника, який зачарував своїми піснями тисячі українок

31 липня Олег Винник, який зізнався у коханні Україні у новій пісні, відзначає свій 45-й день народження. З такої нагоди тисячі українців бажають секс-символу нашої естради яскравих, довгих творчих літ, невичерпної енергії, благополуччя, щасливих миттєвостей та нових суперхітів.

Відео: РБК-Україна

Styler приєднується до всіх найкращих побажань і пропонує нам усім разом насолодитися найяскравішими піснями Олега Анатолійовича.

"Вовчиця" - один з найбільш знакових творів не тільки в творчому доробку Винника, але й у всій українській культурі. Важко знайти людину, яка би не чула цього шедевру.

Відео: youtube.com/ОЛЕГ ВИННИК

Ще один культовий хіт Олега. Зізнайтеся, адже вам цікаво: з ким же Ніно п'є вино? Ми знаємо, що вам це не все одно!

Відео: youtube.com/ОЛЕГ ВИННИК

Найщасливіша пісня в репертуарі маестро. Ми хотіли б застосувати слова з цієї композиції до вас, наші людимі читачі:

Большего нам и не надо,

Только бы вы были рядом!

Сердце любовь наполняет,

Счастья много не бывает.

Будуйте "дома с беседками", нехай вас "будет не видно за детками", "блистайте алмазами", святкуйте століття, наповнюйте свої серця любов'ю і знайте своє щастя в обличчя!

Відео: youtube.com/ОЛЕГ ВИННИК

Після прослуховування цієї пісні аж захотілося одружитися! І щоб ангел "подхватил слезинку хрустальную и запел песню венчальную". Серйозно, "Здравствуй, невеста" давно вже стала гімном будь-якого українського весілля.

Відео: youtube.com/ОЛЕГ ВИННИК

Автор цього тексту про кращі треки Олега Винника міг би прожити на хлібі й воді, в пустелі, чи в горах, віддавшись меті, без гаджетів, кави, комфорту, тепла, без брендових лахів, без кола і двора. Але не зміг би жити без цієї пісні!

Відео: youtube.com/ОЛЕГ ВИННИК

Раніше кумир багатьох українок розповів, як буде святкувати ювілей. Зокрема, Винник зазначив, що ніколи не готується до свого дня народження, при цьому намагається відпочити "скромно, але якісно".

"Слава Богу, у мене є друзі і рідні, які цінують цей день і дають мені зрозуміти, що він важливий. Іноді до сліз приємно, коли розумієш, що про тебе хтось думає", - зазначив Винник.

Також зовсім недавно Винник відверто розповів, як ставиться до свого віку.