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"Грошей немає взагалі": відомому російському співакові 90-х можуть ампутувати руку

STYLERЗірки        21.06.2018 - 20:36
Фото: flickr.com moscow-live
Фото: flickr.com moscow-live

Колись популярний співак Євген Осін продовжує зловживати алкоголем і не стежить за здоров'ям

Російська телеведуча Дана Борисова розповіла, що співак Євген Осін знову почав зловживати алкоголем. За її словами, художник можуть відрізати травмовану руку, у нього відмовили ноги. Про це передає "Комсомольська правда".

Дівчина розповіла, що нещодавно відвідувала Осика і побачене її налякало. Дана зазначила, що коли приїхала до артиста, він був настільки п'яний, що не міг говорити.

Фото: Євген Осін (facebook.com lifenews.ru)

"На жаль, він у жахливому стані. Восени Женя зламав руку. Там у нього штирі стоять. Більше до лікарів не звертався, не стежив за здоров'ям. Можливо, знову десь звалився, тому зараз у нього гниє рука, лікарі загрожують ампутацією. Плюс відмовили ноги, він насилу пересувається. Лежить без штанів у ліжку", - розповіла вона.

Фото: Євген Осін (facebook.com newsrambler)

Борисова висловила надію, що артист схаменеться і дозволить лікарям увійти до нього в квартиру і забрати в лікарню, адже йому необхідно серйозне лікування.

"Зараз же грошей у нього немає взагалі. В кінці грудня минулого року він продав гараж за три мільйони, один з яких витратив на купівлю мотоцикла, а куди ще два – згадати не може. До речі, цей мотоцикл став причиною нещастя – Осін впав з нього і зламав руку. Але до лікарів вчасно не звернувся. В підсумку сьогодні з рукою коїться щось страшне, почалося нагноєння. Ми привезли до Осику дорогого лікаря, щоб прямо на дому зробити рентген, але Женя відмовився. А лікар сказав, що можуть навіть ампутувати руку, якщо лікування так і не почати", - поділилася російська телеведуча журналістам видання Dni.Ru.

Раніше російський співак Олексій Глизін заявив про свій "тихий" алкоголізм.

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Теги: российские артисты, алкоголизм
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