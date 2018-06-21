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"Денег нет вообще": известному российскому певцу 90-х могут ампутировать руку

STYLERЗвёзды        21.06.2018 - 20:36
Фото: flickr.com moscow-live
Фото: flickr.com moscow-live

Некогда популярный певец Евгений Осин продолжает злоупотреблять алкоголем и не следит за здоровьем

Российская телеведущая Дана Борисова рассказала, что певец Евгений Осин опять начал злоупотреблять алкоголем. По ее словам, артисту могут отрезать травмированную руку, у него отказали ноги. Об этом передает "Комсомольская правда".

Девушка рассказала, что недавно посещала Осина и увиденное ее испугало. Дана отметила, что когда приехала к артисту, он был настолько пьян, что не мог говорить.

Фото: Евгений Осин (facebook.com lifenews.ru)

"К сожалению, он в ужасном состоянии. Осенью Женя сломал руку. Там у него штыри стоят. Больше к врачам не обращался, за здоровьем не следил. Возможно, снова где-то свалился, поэтому сейчас у него гниет рука, врачи грозят ампутацией. Плюс отказали ноги, он с трудом передвигается. Лежит без штанов в кровати", - рассказала она.

Фото: Евгений Осин (facebook.com newsrambler)

Борисова выразила надежду, что артист опомнится и разрешит врачам войти к нему в квартиру и забрать в больницу, ведь ему необходимо серьезное лечение.

"Сейчас же денег у него нет вообще. В конце декабря прошлого года он продал гараж за три миллиона, один из которых потратил на покупку мотоцикла, а куда дел еще два – вспомнить не может. Кстати, этот мотоцикл стал причиной несчастья – Осин упал с него и сломал руку. Но к врачам вовремя не обратился. В итоге сегодня с рукой творится что-то страшное, началось нагноение. Мы привезли к Осину дорогого врача, чтобы прямо на дому сделать рентген, но Женя отказался. А врач сказал, что могут даже ампутировать руку, если лечение так и не начать", - поделилась российская телеведущая журналистам издания Dni.Ru.

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Теги: российские артисты, алкоголизм
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