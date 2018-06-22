Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.2
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.54
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.2
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.54
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Досі 25": Сергій Притула святкує день народження (фото)

STYLERЗірки        22.06.2018 - 14:58
Фото: Сергій Притула (instagram.com/siriy_ua)
Фото: Сергій Притула (instagram.com/siriy_ua)

Шоумен розповів, де відзначає іменини

Відомий український шоумен, телеведучий, гуморист і волонтер Сергій Притула у п'ятницю, 22 червня, відзначає свій день народження. Артисту виповнилося 37 років. Про святковий день він написав на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"37! А таке враження, що досі 25!" – написав шоумен.

На знімку радісний ведучий позує на тлі Львова з келихом шампанського в руках.

Фото: Сергій Притула (instagram.com/siriy_ua)

Скріншот поста (instagram.com/siriy_ua)

"Той випадок, коли з дітьми відчуваєш себе десятирічним, з мамою - на 16, з дружиною - вічних 25, а годинник відцокав 37. Сьогодні зустріну свій день народження на сцені. Там я зможу особисто подякувати тим, хто зі мною. Але вас у тисячі разів більше. Вашу підтримку і любов я відчуваю щодня і щосекунди. Вона дає силу і натхнення!" – написав Притула Facebook.

"Дякую вам, друзі. Живу. Люблю. Працюю. Будьмо!" – додав ведучий.

Фото: Притула (facebook.com/serhiyprytula)

Фото: Притула (facebook.com/serhiyprytula)

На день раніше в Facebook шоумен повідомляв, що 22 червня буде святкувати свій день народження у Львові, в клубі "Пікасо".

Скріншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

Скріншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

до Речі, нещодавно Притула захопив рідкісним сімейним фото.

Чим вражає Сергій Притула (відео: STYLER.rbc.ua)

"Я мало не заплакав": велике пожертвування на потреби армії шокувало Сергія Притулу "Гірський Аполлон": Сергій Притула показав красу свого тіла
Теги: Сергій Притула
"Гей-парад у Києві": "Квартал 95" показав альтернативну версію прайда (відео)
Трималася за потонулого батька: у Запорізькій області врятували з моря маленьку дівчинку
Церковні обряди: стало відомо, скільки коштують хрестини і вінчання у Києві
"Рознести в пух і прах": Кікабідзе передбачив швидкий розпад Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся