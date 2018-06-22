"Досі 25": Сергій Притула святкує день народження (фото)

Шоумен розповів, де відзначає іменини

Відомий український шоумен, телеведучий, гуморист і волонтер Сергій Притула у п'ятницю, 22 червня, відзначає свій день народження. Артисту виповнилося 37 років. Про святковий день він написав на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"37! А таке враження, що досі 25!" – написав шоумен.

На знімку радісний ведучий позує на тлі Львова з келихом шампанського в руках.

Фото: Сергій Притула (instagram.com/siriy_ua)

Скріншот поста (instagram.com/siriy_ua)

"Той випадок, коли з дітьми відчуваєш себе десятирічним, з мамою - на 16, з дружиною - вічних 25, а годинник відцокав 37. Сьогодні зустріну свій день народження на сцені. Там я зможу особисто подякувати тим, хто зі мною. Але вас у тисячі разів більше. Вашу підтримку і любов я відчуваю щодня і щосекунди. Вона дає силу і натхнення!" – написав Притула Facebook.

"Дякую вам, друзі. Живу. Люблю. Працюю. Будьмо!" – додав ведучий.

Фото: Притула (facebook.com/serhiyprytula)

Фото: Притула (facebook.com/serhiyprytula)

На день раніше в Facebook шоумен повідомляв, що 22 червня буде святкувати свій день народження у Львові, в клубі "Пікасо".

Скріншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

Скріншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

до Речі, нещодавно Притула захопив рідкісним сімейним фото.

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