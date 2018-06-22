"До сих пор 25": Сергей Притула празднует день рождения (фото)

Шоумен рассказал, где отмечает именины
Известный украинский шоумен, телеведущий, юморист и волонтер Сергей Притула в пятницу, 22 июня, отмечает свой день рождения. Артисту исполнилось 37 лет. О праздничном дне он написал на своей странице в соцсети Instagram.
"37! А такое впечатление, что до сих пор 25!" – написал шоумен.
На снимке радостный ведущий позирует на фоне Львова с бокалом шампанского в руках.
Фото: Сергей Притула (instagram.com/siriy_ua)
Скриншот поста (instagram.com/siriy_ua)
"Тот случай, когда с детьми чувствуешь себя десятилетним, с мамой - на 16, с женой - вечных 25, а часы оттикали 37. Сегодня встречу свой день рождения на сцене. Там я смогу лично поблагодарить тех, кто со мной. Но вас в тысячи раз больше. Вашу поддержку и любовь я чувствую каждый день и каждую секунду. Она дает силу и вдохновение!" – написал Притула в Facebook.
"Благодарю Вас, друзья. Живу. Люблю. Работаю. Будем!" – добавил ведущий.
Фото: Притула (facebook.com/serhiyprytula)
Фото: Притула (facebook.com/serhiyprytula)
Днем ранее в Facebook шоумен сообщал, что 22 июня будет праздновать свой день рождения во Львове, в клубе "Пикасо".
Скриншот поста (facebook.com/serhiyprytula)
Скриншот поста (facebook.com/serhiyprytula)
Кстати, недавно Притула восхитил редким семейным фото.
Чем впечатляет Сергей Притула (видео: STYLER.rbc.ua)