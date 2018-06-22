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"До сих пор 25": Сергей Притула празднует день рождения (фото)

STYLERЗвёзды        22.06.2018 - 14:58
Фото: Сергей Притула (instagram.com/siriy_ua)
Фото: Сергей Притула (instagram.com/siriy_ua)

Шоумен рассказал, где отмечает именины

Известный украинский шоумен, телеведущий, юморист и волонтер Сергей Притула в пятницу, 22 июня, отмечает свой день рождения. Артисту исполнилось 37 лет. О праздничном дне он написал на своей странице в соцсети Instagram.

"37! А такое впечатление, что до сих пор 25!" – написал шоумен.

На снимке радостный ведущий позирует на фоне Львова с бокалом шампанского в руках.

Фото: Сергей Притула (instagram.com/siriy_ua)

Скриншот поста  (instagram.com/siriy_ua)

"Тот случай, когда с детьми чувствуешь себя десятилетним, с мамой - на 16, с женой - вечных 25, а часы оттикали 37. Сегодня встречу свой день рождения на сцене. Там я смогу лично поблагодарить тех, кто со мной. Но вас в тысячи раз больше. Вашу поддержку и любовь я чувствую каждый день и каждую секунду. Она дает силу и вдохновение!" – написал Притула в Facebook.

"Благодарю Вас, друзья. Живу. Люблю. Работаю. Будем!" – добавил ведущий.

Фото: Притула (facebook.com/serhiyprytula)

Фото: Притула (facebook.com/serhiyprytula)

Днем ранее в Facebook шоумен сообщал, что 22 июня будет праздновать свой день рождения во Львове, в клубе "Пикасо".

Скриншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

Скриншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

Кстати, недавно Притула восхитил редким семейным фото.

Чем впечатляет Сергей Притула (видео: STYLER.rbc.ua)

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