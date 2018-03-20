Дочка вагітної Лободи пішла по стопах матері (відео)

Дитина зірки продемонструвала вокальні дані

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка полетіла в США, щоб народити другу дитину, поділилася роликом зі своєю донькою Євою. Дівчинка продемонструвала свої вокальні навички. Відповідне відео було опубліковане на сторінці зірки у соцмережі Instagram.

"Моє дитя розспівується перед сном. #учимсяделатьвибрато (брати ноти так, щоб звуки тремтіли - ред.)", - написала зірка.

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial) 19 Бер 2018 р. о 9:31 PDT

Відео: Донька Лободи (instagram.com/lobodaofficial)

Фото: Лобода з дочкою Євою (instagram.com/lobodaofficial)

Ролик прокоментували багато користувачів мережі:

"Виросте – буде співачкою".

"Росте гарна зміна".

"Молодчинка, як мама".

"Як сирена на машині".

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

До речі, Лобода показала росіянам, що носить в сумці.

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