Дочка вагітної Лободи пішла по стопах матері (відео)

Дитина зірки продемонструвала вокальні дані
Відома українська співачка Світлана Лобода, яка полетіла в США, щоб народити другу дитину, поділилася роликом зі своєю донькою Євою. Дівчинка продемонструвала свої вокальні навички. Відповідне відео було опубліковане на сторінці зірки у соцмережі Instagram.
"Моє дитя розспівується перед сном. #учимсяделатьвибрато (брати ноти так, щоб звуки тремтіли - ред.)", - написала зірка.
Відео: Донька Лободи (instagram.com/lobodaofficial)
Фото: Лобода з дочкою Євою (instagram.com/lobodaofficial)
Ролик прокоментували багато користувачів мережі:
"Виросте – буде співачкою".
"Росте гарна зміна".
"Молодчинка, як мама".
"Як сирена на машині".
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
До речі, Лобода показала росіянам, що носить в сумці.
Цікаві факти про Світлану Лободу (відео: Styler.rbc.ua)