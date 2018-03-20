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Дочка вагітної Лободи пішла по стопах матері (відео)

STYLERЗірки        20.03.2018 - 14:41
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Дитина зірки продемонструвала вокальні дані

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка полетіла в США, щоб народити другу дитину, поділилася роликом зі своєю донькою Євою. Дівчинка продемонструвала свої вокальні навички. Відповідне відео було опубліковане на сторінці зірки у соцмережі Instagram.

"Моє дитя розспівується перед сном. #учимсяделатьвибрато (брати ноти так, щоб звуки тремтіли - ред.)", - написала зірка.

Відео: Донька Лободи (instagram.com/lobodaofficial)

Фото: Лобода з дочкою Євою (instagram.com/lobodaofficial)

Ролик прокоментували багато користувачів мережі:

"Виросте – буде співачкою".

"Росте гарна зміна".

"Молодчинка, як мама".

"Як сирена на машині".

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

До речі, Лобода показала росіянам, що носить в сумці.

Цікаві факти про Світлану Лободу (відео: Styler.rbc.ua)

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: LOBODA, Світлана Лобода
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