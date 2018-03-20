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Дочь беременной Лободы пошла по стопам матери (видео)

STYLERЗвёзды        20.03.2018 - 14:41
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Ребенок звезды продемонстрировал вокальные данные

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая улетела в США, чтобы родить второго ребенка, поделилась роликом со своей дочерью Евой. Девочка продемонстрировала свои вокальные навыки. Соответствующее видео опубликовано на странице звезды в соцсети Instagram.

"Мое дитя распевается перед сном.  #учимсяделатьвибрато (брать ноты так, чтобы звуки дрожали - ред.)", - написала звезда.

Видео: Дочь Лободы (instagram.com/lobodaofficial)

Фото: Лобода с дочерью Евой (instagram.com/lobodaofficial)

Ролик прокомментировали многие пользователи сети:

"Вырастет – певицей будет".

"Растет хорошая смена".

"Молодчинка, как мама".

"Как сирена на машине".

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Кстати, Лобода показала россиянам, что носит в сумке.

Интересные факты о Светлане Лободе (видео: Styler.rbc.ua)

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Теги: LOBODA, Светлана Лобода
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