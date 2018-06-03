Дочка Орнелли Муті повністю оголилася в провокаційному відео

Найке Рівеллі поділилася сміливим роликом в соцмережі

Дочка знаменитої італійської кіноактриси Орнелли Муті Найке Рівеллі опублікувала на свою сторінку в Instagram відео, в якому повністю оголилась.

Жінка, яка теж є акторкою і часто балує своїх передплатників сміливими кадрами, повідомила, що цим роликом вирішив висловити протест.

"Чому оголена? Тому що, як тільки ви знімаєте непотрібну фігню, ви можете протистояти реальності. Якщо тобі некомфортно власне тіло – як ти можеш відчувати комфорт в чомусь іншому?" – підписала фотографію Найке.

Раніше Орнелла Муті отримала умовний термін за вечері з Путіним.