Дочь Орнеллы Мути полностью обнажилась в провокационном видео

Найке Ривелли поделилась смелым роликом в соцсети

Дочь знаменитой итальянской киноактрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли опубликовала на свою страницу в Instagram видео, в котором полностью обнажилсь.

Женщина, которая также является актрисой и часто балует своих подписчиков смелыми кадрами, сообщила, что данным роликом решил выразить протест.

"Почему обнаженная? Потому что, как только вы снимаете ненужную фигню, вы можете противостоять реальности. Если тебе некомфортно собственное тело – как ты можешь ощущать комфорт в чем-то другом?" – подписала фотографию Найке.

Ранее Орнелла Мути получила условный срок из-за ужина с Путиным.