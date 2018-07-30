Дочка Сніжани Єгорової вийшла заміж (фото)

STYLER Зірки 30.07.2018 - 11:51
Фото: Сніжана Єгорова (facebook.com/snezhana.egorova.9) Фото: Сніжана Єгорова (facebook.com/snezhana.egorova.9)

Багатодітна мати видала заміж одну зі старших дочок

21-річна донька Сніжани Єгорової Олександра вийшла заміж. Радісною новиною актриса і ведуча написала на своїй сторінці в Instagram.

Дочка Сніжани Єгорової вийшла заміж (фото)Дочка Сніжани Єгорової вийшла заміж (фото)Скріншот поста (instagram.com/snezha_egorova)

"27 липня 2018 року моя прекрасна американська дочка Саша Єгорова вийшла заміж по любові!" - повідомила щаслива мати.

На своїй сторінці в Facebook Сніжана Єгорова опублікувала фото дочки і її обранця.

Дочка Сніжани Єгорової вийшла заміж (фото)
Дочка Сніжани Єгорової вийшла заміж (фото)
 

Фото: Донька Сніжани Єгорової та її чоловік (facebook.com/snezhana.egorova.9)

"Це ж треба було прилетіти як Мері Поппінс до океану, щоб зустріти там свою любов! І тепер дві долі стають однією історією кохання! Я люблю, коли діти щасливі!" – написала зірка.

Дочка Сніжани Єгорової вийшла заміж (фото)Дочка Сніжани Єгорової вийшла заміж (фото)Скріншот поста (facebook.com/snezhana.egorova.9)

Олександра – дочка Сніжани Єгорової та її екс-чоловіка, режисера Семена Горова Олександра. У 2012 році вона полетіла в Голлівуд, де навчалася в легендарній школі акторської майстерності Лі Страсберга.

До речі, відома нардеп несподівано вийшла заміж.

Обранцем народного депутата став колишній перший заступник мера Ірпеня, активіст Дмитро Христюк.

Раніше український депутат вийшла заміж за британця.

Урочистий захід відбувся в суботу, 21 липня в столичному ресторані Breakwater. Весілля була тихою і скромною, на ній були присутні тільки близькі родичі та друзі молодят.

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