"Рядом с ним – уютно и безопасно: известная нардеп неожиданно вышла замуж (фото)

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Это второй брак народной избранницы

Нардеп от партии "Народный фронт", председатель комитета по вопросам свободы слова и информационной политики в Верховной Раде Виктория Сюмар вышла замуж во второй раз. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Избранником народного депутата стал бывший первый заместитель мэра Ирпеня, активист Дмитрий Христюк.

Фото: Виктория Сюмар и Дмитрий Христюк (facebook.com/vsiumar)

"Я знаю его с 2014 года, из самых тяжелых времен своей жизни. Я тогда работала в СНБО, Дмитрий создавал первые добровольческие батальоны, будучи заместителем губернатора Киевщины, мы помогали друг другу. Мне всегда нравились сильные и умные мужчины, которые умеют делать дела. Шесть лет в спецподразделении "Альфа", советник министра МЧС, председатель Баришивськои районного совета, был активистом Майдана и обеспечивал безопасность одного из лидеров Майдана Кличко", - написала нардеп.

Фото: Виктория Сюмар и Дмитрий Христюк (facebook.com/vsiumar)

"Он оберегает нашу семью. Я горжусь, что мой муж - двукратный чемпион мира по боевому самбо, рядом с ним - уютно и безопасно", - добавила Виктория Сюмар.

Кстати, это второй брак нардепа. Ранее Виктория Сюмар была замужем за политологом Виктором Тараном. Они развелись в декабре 2017 года.

Скриншот поста (facebook.com/vsiumar)

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Торжественное мероприятие состоялось в субботу, 21 июля в столичном ресторане Breakwater. Свадьба была тихой и скромной, на ней присутствовали только близкие родственники и друзья молодоженов.

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