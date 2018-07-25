Украинский депутат вышла замуж за британца

Свадьба была тихой и скромной
Светлана Залищук, народный депутат Украины, вышла замуж за 47-летнего британца Уэйна Джордаша. Об этом сообщает TaблоID.
Торжественное мероприятие состоялось в субботу, 21 июля в столичном ресторане Breakwater. Свадьба была тихой и скромной, на ней присутствовали только близкие родственники и друзья молодоженов.
Среди гостей были замечены народные депутаты Мустафа Найем и Сергей Лещенко, а также редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.
Фото: Анна Грабарская для ТаблоID
Как утверждает издание, муж Светланы Залищук – один из ведущих юристов в мире в области международного уголовного права.
На протяжении последних трех лет, Уэйн Джордаш помогает украинскому правительству, а также правозащитным организациям привлечь к ответственности Россию за военные преступления и преступления против человечности в Крыму и на Донбассе.
В 2014 году Уэйн Джордаш получил почетный статус Queen Counsel (представитель Королевы), который присваивают лучшим юристам в Великобритании и стал одним из самых молодых адвокатов, получивших этот статус.
Фото: Анна Грабарская для ТаблоID
Светлана Залищук родилась 24 октября 1982 года в селе Жашков, Черкасской области. Закончила институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2001 по 2005 год работала журналисткой в украинских СМИ. Потом перешла работать в пресс-службу Секретариата Кабинета Министров Украины.
В Верховную Раду баллотировалась вместе со своими коллегами от партии "Блок Петра Порошенко" и с ноября 2014 года стала народным депутатом Украины.
Кстати, участница Евровидения 2018 вышла замуж за известного футболиста.
Видео: РБК-Украина