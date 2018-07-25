Український депутат вийшла заміж за британця

Фото: Світлана Заліщук (facebook.com/svitlana.zalishchuk)

Весілля було тихим і скромним

Світлана Заліщук, народний депутат України, вийшла заміж за 47-річного британця Уейна Джордаша. Про це повідомляє TaблоID.

Урочистий захід відбувся в суботу, 21 липня в столичному ресторані Breakwater. Весілля було тихим і скромним, на ньому були присутні тільки близькі родичі та друзі молодят.

Серед гостей були помічені народні депутати Мустафа Найєм і Сергій Лещенко, а також редактор "Української правди" Севгиль Мусаєва.

Фото: Ганна Грабарська для ТаблоID

Як стверджує видання, чоловік Світлани Заліщук – один з провідних юристів у світі в галузі міжнародного кримінального права.

Протягом останніх трьох років, Уейн Джордаш допомагає українському уряду, а також правозахисним організаціям притягнути до відповідальності Росію за військові злочини і злочини проти людяності в Криму і на Донбасі.

У 2014 році Уейн Джордаш отримав почесний статус Queen Counsel (представник Королеви), який присвоюють кращим юристам у Великобританії і став одним із самих молодих адвокатів, які отримали цей статус.

Фото: Ганна Грабарська для ТаблоID

Світлана Заліщук народилася 24 жовтня 1982 року в селі Жашків, Черкаської області. Закінчила інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2001 по 2005 рік працювала журналісткою в українських ЗМІ. Потім перейшла працювати в прес-службу Секретаріату Кабінету Міністрів України.

До Верховної Ради балотувалася разом зі своїми колегами від партії "Блок Петра Порошенко" і з листопада 2014 року стала народним депутатом України.

До речі, учасниця Євробачення 2018 вийшла заміж за відомого футболіста.

Відео: РБК-Україна