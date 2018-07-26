"Поруч з ним - затишно і безпечно: відома нардеп несподівано вийшла заміж (фото)

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Це другий шлюб народної обраниці

Нардеп від партії "Народний фронт", голова комітету з питань свободи слова та інформаційної політики у Верховній Раді Вікторія Сюмар вийшла заміж вдруге. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Обранцем народного депутата став колишній перший заступник мера Ірпеня, активіст Дмитро Христюк.

Фото: Вікторія Сюмар та Дмитро Христюк (facebook.com/vsiumar)

"Я знаю його з 2014 року, з найважчих часів свого життя. Я тоді працювала в РНБО, Дмитро створював перші добровольчі батальйони, будучи заступником губернатора Київщини, ми допомагали один одному. Мені завжди подобалися сильні і розумні чоловіки, які вміють робити справи. шість років в спецпідрозділі "Альфа", радник міністра МНС, голова Барішівськоі районної ради, був активістом Майдану і забезпечував безпеку одного з лідерів Майдану Кличко", - написала нардеп.

Фото: Вікторія Сюмар та Дмитро Христюк (facebook.com/vsiumar)

"Він оберігає нашу сім'ю. Я пишаюся, що мій чоловік - дворазовий чемпіон світу з бойового самбо, поруч з ним - затишно і безпечно", - додала Вікторія Сюмар.

До речі, це другий шлюб нардепа. Раніше Вікторія Сюмар була одружена з політологом Віктором Тараном. Вони розлучилися в грудні 2017 року.

Скріншот поста (facebook.com/vsiumar)

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Урочистий захід відбувся в суботу, 21 липня в столичному ресторані Breakwater. Весілля було тихим і скромним, на ній були присутні тільки близькі родичі і друзі молодят.

Серед гостей були помічені народні депутати Мустафа Найєм і Сергій Лещенко, а також редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва.

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