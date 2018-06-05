Про домагання Харві Вайнштейна знімуть фільм жахів

Один з найгучніших скандалів Голлівуду екранізують

Режисер Брайан Де Пальма зізнався, що планує зняти фільм жахів, який розповість про секс-скандал з домаганнями продюсера Харві Вайнштейна. Про це повідомляє видання Le Parisien.

"Я зараз пишу сценарій про цій справі, зараз я обговорюю текст з одним французьким продюсером. Це буде фільм жахів про сексуального маніяка, і дія сюжету буде відбуватися в кіноіндустрії", - розповів кінематографіст. Режисер зазначив, що головного героя не зватимуть Харві Вайнштейн.

Нагадаємо, що кілька десятків жінок заявили про домаганнях і сексуальне насильство з боку Вайнштейна. Після цього кінематографіст був звільнений зі своєї компанії і звинувачений в харасменті.

Раніше повідомлялося, що 27-річна актриса звинуватила Люка Бессона в згвалтуванні.