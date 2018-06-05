О домогательствах Харви Вайнштейна снимут фильм ужасов

Один из самых громких скандалов Голливуда экранизируют

Режиссер Брайан Де Пальма признался, что планирует снять фильм ужасов, который расскажет о секс-скандале с домогательствами продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщает издание Le Parisien.

"Я сейчас пишу сценарий про этому делу, в настоящий момент я обсуждаю текст с одним французским продюсером. Это будет фильм ужасов про сексуального маньяка, и действие сюжета будет происходить в киноиндустрии", — рассказал кинематографист. Режиссер отметил, что главного героя не будут звать Харви Вайнштейн.

Напомним, что несколько десятков женщин заявили о домогательствах и сексуальном насилии со стороны Вайнштейна. После этого кинематографист был уволен из своей компании и обвинен в харассменте.

Ранее сообщалось, что 27-летняя актриса обвинила Люка Бессона в изнасиловании.