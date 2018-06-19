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"Душа великого поета летить від нас..." Українці тужать за Іваном Драчем

STYLERЗірки        19.06.2018 - 13:42

19 червня не стало Івана Драча - Героя України, легендарного поета-шістдесятника

Помер Іван Драч - культовий український поет, перекладач, кіносценарист, драматург, державний і громадський діяч. Його серце зупинилося 19 червня.

Як повідомив кінокритик Сергій Тримбач на своїй Facebook-сторінці, Іван Федорович помер у Феофанії після важкої хвороби.

"Помер вранці. Значить, не нажився. Йому був 81 рік. Душа великого поета, кінематографіста, громадського діяча відлітає від нас... Ще вчора ввечері я говорив з дружиною, Марією Михайлівною. Надія залишалася, однак сталося те, що сталося", - написав Тримбач.

Він додав, що Драч заповів поховати його в рідному селі Теліжинці на Київщині, поруч з могилою сина Максима.

Скріншот поста (facebook.com/sergiy.trymbach)

У мережі сумують за великим письменником.

"Відійшов у вічність Іван Драч. Один з найяскравіших поетів з когорти шістдесятників, прозаїк, кіносценарист, громадський діяч – це все замалі категорії для митця його масштабу. Перш за все, це була Людина, яка тонко відчувала Україну та її душу. Вічна пам'ять", - написав у Twitter президент Петро Порошенко.

Скріншот поста (twitter.com/poroshenko)

Багато українців пишуть, що зі смертю Івана Федоровича пішла ціла епоха.

Скріншот коментарів (facebook.com/sergiy.trymbach)

Скріншот поста (facebook.com/andriy.illenko)

Біографія Івана Драча

Видатний поет-шістдесятник народився 17 жовтня 1936 року в сім'ї робітника радгоспу. У 1958-му вступив до Київського університету, звідки незабаром був виключений за творчі та політичні погляди. У вересні 1961 зміг відновитися на заочне відділення.

Іван Драч (фото: УНІАН)

Творчий шлях Іван Драч почав у період "хрущовської відлиги". Дебютував у 1961 році, коли київська "Літературна газета" опублікувала його поему-трагедію "Ніж у сонці". В наступному році став членом Спілки письменників України.

Іван Драч автор багатьох поетичних збірок, таких як:

  • Соняшник (1962)
  • Протуберанці серця (1965)
  • Дихаю Леніним (1965)
  • Балади буднів (1967)
  • Поезії (1967)
  • До джерел (1972)
  • Корінь і крона (1974)
  • Київське небо (1976)
  • Сонячний фенікс (1978)
  • Сонце і слово (1978)
  • Американський зошит (1980)
  • Січнева балада 1924 року (1980)
  • Шабля і хустина (1981)
  • Драматичні поеми (1982)
  • Київський оберіг (1983)
  • Соняшник (1985)
  • Теліжинці (1985)
  • Храм сонця (1988)
  • Противні строфи (2004)

Також його перу належать такі поеми, як "Дума про вчителя", "Чорнобильська Мадонна", "Крила" та інші/ В його творчості гармонійно поєднуються класичний стиль з постмодерністськими тенденціями.

Іван Драч (фото: facebook.com/persha.kr)

Крім того, Іван Драч написав сценарії до таких культових фільмів, як: "Криниця для спраглих" (1964), "Камінний хрест" (1968), "Пропала грамота" (1972), "Вечори на хуторі біля Диканьки" (1983) та багатьох інших.

У 2006 році Івану Драчу було присвоєно звання Герой України.

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Теги: письменник, поэт, умер
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