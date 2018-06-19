"Душа великого поета летить від нас..." Українці тужать за Іваном Драчем

19 червня не стало Івана Драча - Героя України, легендарного поета-шістдесятника

Помер Іван Драч - культовий український поет, перекладач, кіносценарист, драматург, державний і громадський діяч. Його серце зупинилося 19 червня.

Як повідомив кінокритик Сергій Тримбач на своїй Facebook-сторінці, Іван Федорович помер у Феофанії після важкої хвороби.

"Помер вранці. Значить, не нажився. Йому був 81 рік. Душа великого поета, кінематографіста, громадського діяча відлітає від нас... Ще вчора ввечері я говорив з дружиною, Марією Михайлівною. Надія залишалася, однак сталося те, що сталося", - написав Тримбач.

Він додав, що Драч заповів поховати його в рідному селі Теліжинці на Київщині, поруч з могилою сина Максима.

Скріншот поста (facebook.com/sergiy.trymbach)

У мережі сумують за великим письменником.

"Відійшов у вічність Іван Драч. Один з найяскравіших поетів з когорти шістдесятників, прозаїк, кіносценарист, громадський діяч – це все замалі категорії для митця його масштабу. Перш за все, це була Людина, яка тонко відчувала Україну та її душу. Вічна пам'ять", - написав у Twitter президент Петро Порошенко.

Скріншот поста (twitter.com/poroshenko)

Багато українців пишуть, що зі смертю Івана Федоровича пішла ціла епоха.

Скріншот коментарів (facebook.com/sergiy.trymbach)

Скріншот поста (facebook.com/andriy.illenko)

Біографія Івана Драча

Видатний поет-шістдесятник народився 17 жовтня 1936 року в сім'ї робітника радгоспу. У 1958-му вступив до Київського університету, звідки незабаром був виключений за творчі та політичні погляди. У вересні 1961 зміг відновитися на заочне відділення.

Іван Драч (фото: УНІАН)

Творчий шлях Іван Драч почав у період "хрущовської відлиги". Дебютував у 1961 році, коли київська "Літературна газета" опублікувала його поему-трагедію "Ніж у сонці". В наступному році став членом Спілки письменників України.

Іван Драч автор багатьох поетичних збірок, таких як:

Соняшник (1962)

Протуберанці серця (1965)

Дихаю Леніним (1965)

Балади буднів (1967)

Поезії (1967)

До джерел (1972)

Корінь і крона (1974)

Київське небо (1976)

Сонячний фенікс (1978)

Сонце і слово (1978)

Американський зошит (1980)

Січнева балада 1924 року (1980)

Шабля і хустина (1981)

Драматичні поеми (1982)

Київський оберіг (1983)

Соняшник (1985)

Теліжинці (1985)

Храм сонця (1988)

Противні строфи (2004)

Також його перу належать такі поеми, як "Дума про вчителя", "Чорнобильська Мадонна", "Крила" та інші/ В його творчості гармонійно поєднуються класичний стиль з постмодерністськими тенденціями.

Іван Драч (фото: facebook.com/persha.kr)

Крім того, Іван Драч написав сценарії до таких культових фільмів, як: "Криниця для спраглих" (1964), "Камінний хрест" (1968), "Пропала грамота" (1972), "Вечори на хуторі біля Диканьки" (1983) та багатьох інших.

У 2006 році Івану Драчу було присвоєно звання Герой України.

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