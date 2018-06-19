"Душа великого поэта улетает от нас..." Украинцы скорбят по Ивану Драчу

19 июня не стало Ивана Драча - Героя Украины, легендарного поэта-шестидесятника

Умер Иван Драч - культовый украинский поэт, переводчик, сценарист, драматург, государственный и общественный деятель. Его сердце остановилось 19 июня.

Как сообщил кинокритик Сергей Трымбач на своей Facebook-странице, Иван Федорович умер в Феофании после тяжелой болезни.

"Умер утром. Значит, не нажился. Был ему 81 год. Душа великого поэта, кинематографиста, общественного деятеля улетает от нас... Еще вчера вечером я говорил с женой, Марией Михайловной. Надежда оставалась, однако же произошло то, что произошло", - написал Трымбач.

Он добавил, что Драч завещал похоронить его в родном селе Телиженцы Киевской области, рядом с могилой сына Максима.

Скриншот поста (facebook.com/sergiy.trymbach)

В сети скорбят по великому писателю.

"Отошел в вечность Иван Драч. Один из самых ярких поэтов из когорты шестидесятников, прозаик, киносценарист, общественный деятель - это все очень маленькие категории для художника его масштаба. Прежде всего, это был Человек, который тонко чувствовал Украины и ее душу. Вечная память", - написал в Twitter президент Петр Порошенко.

Скриншот поста (twitter.com/poroshenko)

Многие украинцы пишут, что со смертью Ивана Федоровича ушла целая эпоха.

Скриншот комментариев (facebook.com/sergiy.trymbach)

Скриншот поста (facebook.com/andriy.illenko)

Биография Ивана Драча

Выдающийся поэт-шестидесятник родился 17 октября 1936 года в семье работника совхоза. В 1958-м поступил в Киевский университет, откуда вскоре был исключен за творческие и политические взгляды. В сентябре 1961 смог восстановиться на заочное отделение.

Иван Драч (фото: УНИАН)

Творческий путь Иван Драч начал в период "хрущевской оттепели". Дебютировал в 1961 году, когда киевская "Литературная газета" опубликовала его поэму-трагедию "Ніж у сонці". В следующем году стал членом Союза писателей Украины.

Иван Драч автор множества поэтических сборников, таких как:

Соняшник (1962)

Протуберанці серця (1965)

Дихаю Леніним (1965)

Балади буднів (1967)

Поезії (1967)

До джерел (1972)

Корінь і крона (1974)

Київське небо (1976)

Сонячний фенікс (1978)

Сонце і слово (1978)

Американський зошит (1980)

Січнева балада 1924 року (1980)

Шабля і хустина (1981)

Драматичні поеми (1982)

Київський оберіг (1983)

Соняшник (1985)

Теліжинці (1985)

Храм сонця (1988)

Противні строфи (2004)

Также его перу принадлежат такие поэмы, как "Дума про вчителя", "Чорнобильська Мадонна", "Крила" и другие. В его творчестве гармонично сочетаются классический стиль с постмодернистскими тенденциями.

Иван Драч (фото: facebook.com/persha.kr)

Кроме того, Иван Драч написал сценарии к таким культовым фильмам, как: "Криниця для спраглих" (1964), "Камінний хрест" (1968), "Пропала грамота" (1972), "Вечори на хуторі біля Диканьки" (1983) и многих других.

В 2006 году Ивану Драчу было присвоено звание Герой Украины.

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