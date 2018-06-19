"Душа великого поэта улетает от нас..." Украинцы скорбят по Ивану Драчу

19 июня не стало Ивана Драча - Героя Украины, легендарного поэта-шестидесятника
Умер Иван Драч - культовый украинский поэт, переводчик, сценарист, драматург, государственный и общественный деятель. Его сердце остановилось 19 июня.
Как сообщил кинокритик Сергей Трымбач на своей Facebook-странице, Иван Федорович умер в Феофании после тяжелой болезни.
"Умер утром. Значит, не нажился. Был ему 81 год. Душа великого поэта, кинематографиста, общественного деятеля улетает от нас... Еще вчера вечером я говорил с женой, Марией Михайловной. Надежда оставалась, однако же произошло то, что произошло", - написал Трымбач.
Он добавил, что Драч завещал похоронить его в родном селе Телиженцы Киевской области, рядом с могилой сына Максима.
Скриншот поста (facebook.com/sergiy.trymbach)
В сети скорбят по великому писателю.
"Отошел в вечность Иван Драч. Один из самых ярких поэтов из когорты шестидесятников, прозаик, киносценарист, общественный деятель - это все очень маленькие категории для художника его масштаба. Прежде всего, это был Человек, который тонко чувствовал Украины и ее душу. Вечная память", - написал в Twitter президент Петр Порошенко.
Скриншот поста (twitter.com/poroshenko)
Многие украинцы пишут, что со смертью Ивана Федоровича ушла целая эпоха.
Скриншот комментариев (facebook.com/sergiy.trymbach)
Скриншот поста (facebook.com/andriy.illenko)
Биография Ивана Драча
Выдающийся поэт-шестидесятник родился 17 октября 1936 года в семье работника совхоза. В 1958-м поступил в Киевский университет, откуда вскоре был исключен за творческие и политические взгляды. В сентябре 1961 смог восстановиться на заочное отделение.
Иван Драч (фото: УНИАН)
Творческий путь Иван Драч начал в период "хрущевской оттепели". Дебютировал в 1961 году, когда киевская "Литературная газета" опубликовала его поэму-трагедию "Ніж у сонці". В следующем году стал членом Союза писателей Украины.
Иван Драч автор множества поэтических сборников, таких как:
Также его перу принадлежат такие поэмы, как "Дума про вчителя", "Чорнобильська Мадонна", "Крила" и другие. В его творчестве гармонично сочетаются классический стиль с постмодернистскими тенденциями.
Иван Драч (фото: facebook.com/persha.kr)
Кроме того, Иван Драч написал сценарии к таким культовым фильмам, как: "Криниця для спраглих" (1964), "Камінний хрест" (1968), "Пропала грамота" (1972), "Вечори на хуторі біля Диканьки" (1983) и многих других.
В 2006 году Ивану Драчу было присвоено звание Герой Украины.
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