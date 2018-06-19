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"Душа великого поэта улетает от нас..." Украинцы скорбят по Ивану Драчу

STYLERЗвёзды        19.06.2018 - 13:42

19 июня не стало Ивана Драча - Героя Украины, легендарного поэта-шестидесятника

Умер Иван Драч - культовый украинский поэт, переводчик, сценарист, драматург, государственный и общественный деятель. Его сердце остановилось 19 июня.

Как сообщил кинокритик Сергей Трымбач на своей Facebook-странице, Иван Федорович умер в Феофании после тяжелой болезни.

"Умер утром. Значит, не нажился. Был ему 81 год. Душа великого поэта, кинематографиста, общественного деятеля улетает от нас... Еще вчера вечером я говорил с женой, Марией Михайловной. Надежда оставалась, однако же произошло то, что произошло", - написал Трымбач.

Он добавил, что Драч завещал похоронить его в родном селе Телиженцы Киевской области, рядом с могилой сына Максима.

Скриншот поста (facebook.com/sergiy.trymbach)

В сети скорбят по великому писателю.

"Отошел в вечность Иван Драч. Один из самых ярких поэтов из когорты шестидесятников, прозаик, киносценарист, общественный деятель - это все очень маленькие категории для художника его масштаба. Прежде всего, это был Человек, который тонко чувствовал Украины и ее душу. Вечная память", - написал в Twitter президент Петр Порошенко.

Скриншот поста (twitter.com/poroshenko)

Многие украинцы пишут, что со смертью Ивана Федоровича ушла целая эпоха.

Скриншот комментариев (facebook.com/sergiy.trymbach)

Скриншот поста (facebook.com/andriy.illenko)

Биография Ивана Драча

Выдающийся поэт-шестидесятник родился 17 октября 1936 года в семье работника совхоза. В 1958-м поступил в Киевский университет, откуда вскоре был исключен за творческие и политические взгляды. В сентябре 1961 смог восстановиться на заочное отделение.

Иван Драч (фото: УНИАН)

Творческий путь Иван Драч начал в период "хрущевской оттепели". Дебютировал в 1961 году, когда киевская "Литературная газета" опубликовала его поэму-трагедию "Ніж у сонці". В следующем году стал членом Союза писателей Украины.

Иван Драч автор множества поэтических сборников, таких как:

  • Соняшник (1962)
  • Протуберанці серця (1965)
  • Дихаю Леніним (1965)
  • Балади буднів (1967)
  • Поезії (1967)
  • До джерел (1972)
  • Корінь і крона (1974)
  • Київське небо (1976)
  • Сонячний фенікс (1978)
  • Сонце і слово (1978)
  • Американський зошит (1980)
  • Січнева балада 1924 року (1980)
  • Шабля і хустина (1981)
  • Драматичні поеми (1982)
  • Київський оберіг (1983)
  • Соняшник (1985)
  • Теліжинці (1985)
  • Храм сонця (1988)
  • Противні строфи (2004)

Также его перу принадлежат такие поэмы, как "Дума про вчителя", "Чорнобильська Мадонна", "Крила" и другие. В его творчестве гармонично сочетаются классический стиль с постмодернистскими тенденциями.

Иван Драч (фото: facebook.com/persha.kr)

Кроме того, Иван Драч написал сценарии к таким культовым фильмам, как: "Криниця для спраглих" (1964), "Камінний хрест" (1968), "Пропала грамота" (1972), "Вечори на хуторі біля Диканьки" (1983) и многих других.

В 2006 году Ивану Драчу было присвоено звание Герой Украины.

 Как ранее сообщал Styler, в Черниговской области застрелился Леонид Кантер - известный режиссер, продюсер, путешественник и писатель. 

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Теги: писатель, поэт, умер
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