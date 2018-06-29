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"Дві В - брехня і злодійство": Серебряков пояснив свою скандальну заяву про Путіна

STYLERЗірки        29.06.2018 - 16:57
Фото: Олексій Серебряков (facebook.com-Ілля Золкін)
Фото: Олексій Серебряков (facebook.com-Ілля Золкін)

Напередодні актор дав інтерв'ю Юрію Дудю

Відомий російський актор Олексій Серебряков, який в інтерв'ю Юрію Дудю назвав Володимира Путіна злодієм і брехуном, пояснив своє скандальне висловлювання. Про це повідомляє ТАСС.

Артист зазначив, що не любить спілкуватися з представниками ЗМІ.

"Я все поясню. Справа все в тому, що Дудь є кумиром моїх дітей. Я не даю інтерв'ю, не люблю цим займатися. Не відчуваю себе в цьому впевненим. Нічого страшного. Тому я, в принципі, спочатку відмовився, але наполегливі вимоги моїх дітей, призвели до того, що я поговорив з Дудем", - сказав Серебряков.

Актор зазначив, що його слова не були "спробою самоманіфестаціі".

"Ні, нічого такого не було. Я взагалі про це думаю в останню чергу. Я досить багато роблю на екрані, тому не бачу сенсу в свою особисту участь, не хочу словами пояснювати те, чим я займаюся в житті", - додав Серебряков.

Раніше російський актор сміливо назвав риси, які йому не подобаються в Путіні.

Серебряков сказав, що бачення світу у нього сильно відрізняється від того, як думає глава Росії.

"Що б я йому не сказав, це його не переробить і ні до чого не приведе. Ні побажання, ні претензія", - сказав він.

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Теги: актор, Владимир Путин
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