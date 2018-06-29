"Два В - вранье и воровство": Серебряков объяснил свое скандальное заявление о Путине

Накануне актер дал интервью Юрию Дудю

Известный российский актер Алексей Серебряков, который в интервью Юрию Дудю назвал Владимира Путина вором и вруном, объяснил свое скандальное высказывание. Об этом сообщает ТАСС.

Артист отметил, что не любит общаться с представителями СМИ.

"Я все объясню. Дело все в том, что Дудь является кумиром моих детей. Я не даю интервью, не люблю этим заниматься. Не чувствую себя в этом уверенным. Ничего страшного. Поэтому я, в принципе, сначала отказался, но настойчивые требования моих детей, привели к тому, что я поговорил с Дудем", — сказал Серебряков.

Актер отметил, что его слова не были "попыткой самоманифестации".

"Нет, ничего такого не было. Я вообще об этом думаю в последнюю очередь. Я достаточно много делаю на экране, поэтому не вижу смысла в своем личном участии, не хочу словами объяснять то, чем я занимаюсь в жизни", — добавил Серебряков.

Ранее российский актер смело назвал черты, которые ему не нравятся в Путине.

Серебряков сказал, что видение мира у него сильно отличается от того, как думает глава России.

"Что бы я ему не сказал, это его не переделает и ни к чему не приведет. Ни пожелание, ни претензия", - сказал он.

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