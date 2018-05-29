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Джонні Депп в Москві: зірку закидали інтимними "сюрпризами" (відео)

STYLERЗірки        29.05.2018 - 13:21
Фото: disneypictures.com
Фото: disneypictures.com

54-річний актор виступив у Росії

Знаменитий голлівудський актор Джонні Депп виступив в Росії. Під час концерту актора, який грав на сцені, закидали спідньою білизною. Відповідні відео з'явилися у соцмережі Instagram.

54-річний Депп виступив у Москві 28-го травня в СК "Олімпійський" у складі гурту Hollywood Vampires. На сцену разом із зіркою вийшов американський рок-музикант і шоумен Еліс Купер, якому подарували букет чорних троянд.

Деппу кинули під ноги жіночий бюст білого кольору, який актор підняв з підлоги і повісив біля гітари.

"Не розгубившись, він (Депп – ред.) підняв "сувеніри" (всього прилетіло близько десяти), один прив'язав до своєї гітарі, ще один повісив на мікрофонну стійку. Десь заплакав Юра Шатунов", - написали у виданні кп.ру.

Відео: Джонні Депп на сцені (instagram.com/_lunaman_)

Відео: Зірку було закидано білизною (instagram.com/johnnydepp001)

Раніше повідомлялося, що Джонні Депп влаштував бійку на знімальному майданчику.

До речі, на Джонні Деппа подали в суд його охоронці.

Що ви не знали про улюбленця країни (відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Джонни Депп, москва
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