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Джонни Депп в Москве: звезду забросали интимными "сюрпризами" (видео)

STYLERЗвёзды        29.05.2018 - 13:21
Фото: disneypictures.com
Фото: disneypictures.com

54-летний актер выступил в России

Знаменитый голливудский актер Джонни Депп выступил в России. Во время концерта игравшего на сцене актера забросали нижним бельем. Соответствующие видео появились в соцсети Instagram.

54-летний Депп выступил в Москве 28-го мая в СК "Олимпийский" в составе группы Hollywood Vampires. На сцену вместе со звездой вышел американский рок-музыкант и шоумен Элис Купер, которому подарили букет черных роз.

Деппу бросили под ноги женский бюст белого цвета, который актер поднял с пола и повесил возле гитары.

"Не растерявшись, он (Депп – ред.) поднял "сувениры" (всего прилетело около десяти), один привязал к своей гитаре, еще один повесил на микрофонную стойку. Где-то заплакал Юра Шатунов", - написали в издании кп.ру.

Видео: Джонни Депп на сцене (instagram.com/_lunaman_)

Видео: Звезду заборсали бельем (instagram.com/johnnydepp001)

Ранее Джонни Депп устроил драку на съемочной площадке.

Кстати, на Джонни Деппа подали в суд его телохранители.

Что вы не знали о любимце страны (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Джонни Депп, москва
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