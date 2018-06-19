Єлизавета II стала прабабусею в сьомий раз

Онука королеви Єлизавети II, донька принцеси Анни Зара Філіпс народила дитину

Старша внучка королеви Єлизавети II, донька принцеси Анни Зара Філіпс та її чоловік, регбіст Майк Тіндалл, стали батьками вдруге. Про це повідомляється в офіційному Twitter Букінгемського палацу.

18 червня Зара народила доньку. Вона народжувала в госпіталі Страуд в Глостерширі. Вага малятка склав 4,16 кілограмів. Ім'я дівчинки палац поки не повідомив.

Дитина стала другою для Зари і Майка, четвертим онуком для принцеси Анни і сьомим правнуком для королеви Єлизавети II.

Фото: Зара Філліпс і Майк Тіндалл (facebook.com_itv)

Додамо, що в 2016-му році стало відомо про другу вагітність Зари, але вона втратила дитину - у жінки стався викидень.

Зара Філліпс - сімнадцята в лінії успадкування престолу. Зара і її старший брат Пітер не мають королівських звань, так само як і їх батько Марк Філіппс, відмовився від титулу після весілля з принцесою Анною. Як старша онука королеви Єлизавети II, Філліпс бере участь у багатьох благодійних заходах.

Раніше повідомлялося, що в Британії відсвяткували 92-й день народження королеви Єлизавети II (фото). 9 червня святкувався день народження британської королеви Єлизавети II. В честь її дня народження пройшов парад Кінної гвардії в Сент-Джеймс парку.

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