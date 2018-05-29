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Ентоні Хопкінс розповів про переваги алкоголізму

STYLERЗірки        29.05.2018 - 23:57
Фото: скріншот youtube
Фото: скріншот youtube

Актор назвав алкоголізм "вулканічної люттю"

Британський і американський актор Ентоні Хопкінс розповів, чому щасливий бути алкоголіком і поділився своїми думками про позитивні сторони алкоголізму. Про це повідомляє The Guardian.

"Я дуже щасливий тому, що я алкоголік, це чудовий дар, тому що куди б я не пішов, ця прірва слід за мною. В ній моя вулканічна лють, яку я використовую як паливо. Ракетне паливо. Звичайно, воно може розірвати тебе на шматки і вбити", - сказав Хопкінс.

Актор зазначив, що він може контролювати свою лють завдяки творчості. Він згадав про те, що в 1975 році намагався відмовитися від вживання алкоголю, але не зміг придушити свій характер. "Мати сказала мені тоді: "Чому б тобі просто не бути покидьком, яким ти на насправді є? Я ж знаю, що ти насправді монстр". Я погодився з нею. І вона сказала: "Ну так і будь цим монстром"", - додав актор.

Нагадаємо, що названий найшкідливіший алкогольний напій.

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Теги: алкоголь, алкоголизм, актор
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